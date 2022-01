Barn under 16 år kan nå få prevensjon fra helsesykepleier

Før var det kun leger som kunne gjøre dette.

Den nye forskriften ble utarbeidet under daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i høst, skriver tidsskriftet Sykepleien.

– Det er viktig at vi har en helsetjeneste som møter unges behov. Vi vil derfor sørge for at prevensjon blir lettere tilgjengelig for ungdom. Det vil også kunne bidra til å forebygge uønsket svangerskap, sa Høie i en pressemelding 2. september 2021.

Endringen er et tiltak i Handlingsplanen for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd.

1. januar trådte også justeringer i satsene for pasientreiser og tannbehandling i kraft.