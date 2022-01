En svært skuffet Helene Marie Fossesholm (20) kom i mål på 33. plass, nesten to og et halvt minutt bak vinneren Natalja Neprjajeva på dagens 10 km fellesstart i Val di Fiemme.

Tour de Ski har så langt vært en berg- og dalbane for ungjenta. Det har gått mest nedover. Humøret har variert fra sprudlende til det bekmørke.

I dag var nok en mørk dag.

– Det er ikke noe gøy å gå på ski for tiden. Jeg må hjem å finne formen og godfølelsen, for nå er det ikke godfølelse her. Nå er det bånn i bøtta, sier Fossesholm.

– Har du lyst til å gå bakken?

– Nei, jeg gledet meg ikke til å gå i dag heller. Det pleier jeg å gjøre. Jeg får se og ta en vurdering med noen andre. Jeg hater å gi meg, men jeg hadde ikke lyst til å fullføre i dag heller.

– Hva sier magefølelsen?

– At det blir helt grusomt. Mener grusomt i den forstand at det ikke blir gøy i det hele tatt. Når man er i form er det gøy på ski. Da er det gøy å ha det vondt også. Akkurat nå er det ingenting som er gøy.

– Kan ta et halvt år

TV 2-ekspert Petter Northug tror et mislykket høydeopphold i høst er en del av forklaringen bak de ustabile Fossesholm-resultatene.

– Det virker ikke som hun er i balanse. Det er klart hun blir rådvill når hun ikke har hatt så mange lysglimt denne sesongen. Hun er i samme bås som Emil Iversen. Hun må hjem og hvile ut, sier Northug.

– Det var et høydeopphold i høst hvor det var snakk om at hun tråkket litt over. Hvis du gjør det i høyden - trener for hardt eller bikker over grensen - kan det ta et halvt år før kroppen fungerer som normalt igjen. Det har jeg selv opplevd. Jeg skal ikke si at hun er overtrent, men det er ting som tyder på at det er en overbelastning som henger i, forteller Northug.

Fossesholm vurderte aldri å gi seg underveis.

– Det hjelper ikke å stoppe å synes synd på seg selv. Man må komme i mål, for det er ikke noe alternativ å bryte en 10-kilometer. Jeg har gått Birken med forferdelig dagsform, og det var 54 kilometer. Det blir for dumt å bryte.

– Ikke mye som skal til

Nå vil Fossesholm finne OL-formen på hjemmebane før hun reiser til høyden 17. januar.

– Jeg trenger noen rolige dager hjemme. Det er ikke mye som skal til, for det er ikke lenge siden jeg gikk mitt livs løp i enkeltstart på Lillehammer. Jeg har aldri vært så nær på en enkeltstart. Akkurat nå kjennes det som det ikke er lys i tunnelen, men jeg vet det er lys der.