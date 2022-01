Vi nærmer oss med stormskritt 2025 – og målet om at alle nybiler som selges i Norge skal være utslippsfrie. Men fortsatt er det en god del kunder som er skeptiske – særlig fordi man er redd for at rekkevidden ikke er god nok.

Men det begynner å komme en del biler nå, som har solid rekkevidde. Mercedes er blant dem som bidrar. Flaggskipet EQS leveres med rekkevidde på opptil 780 kilometer.

Akkurat nå har de imidlertid vist en konseptbil som setter selv denne i skyggen. Vision EQXX skal nemlig kunne klare over 1.000 kilometer på én lading, og ble nettopp avduket på Consumer Electronic Show (CES) i Las Vegas.

Skal ikke i produksjon

Bilen du ser bilder av her, er ikke ment å skulle settes i produksjon. Den elektriske sedanen er i stedet et bevis på akkurat hvor effektiv en Mercedes kan være.

Den skal imidlertid kjøres og testes – og teknologien og erfaringene man har gjort og vil gjøre seg med konseptbilen, vil naturligvis bli nyttig på kommende produksjonsmodeller.

Luftmotstanden er rekordlav – med en Cd-verdi på bare 0,17. Til sammenligning er tilsvarende tall for den til nå mest aerodynamiske bilen i verden, Mercedes EQS, 0,20.

Den spesielle formen på hekken er med på å bidra til lavest mulig luftmotstand.

Lover minst 1.000 kilometers rekkevidde

Rekkevidden

Lav luftmotstand er én del av forklaringen på det lave forbruket og den voldsomme rekkevidden.

EQXX skal i følge Mercedes kunne klare knappe 10 kilometers kjøring på 1 kWt med strøm.

Men her haster vi med å legge til at den påståtte rekkevidden på over 1.000 kilometer er basert på Mercedes egne beregninger. Det er altså ikke offisielle tall, basert på for eksempel den europeiske- (WLTP) eller amerikanske- (EPA) målemetoden.

Hva bilen i praksis vil levere, gjenstår å se.

201 hestekrefter

Selve batteripakken som byr på 100 kWt kapasitet, er 50 prosent mindre og har 35 prosent lavere vekt enn den som brukes i EQS.

Selv om Mercedes har benyttet kompetansen sin fra Formel 1, er ikke EQXX noen racerbil. Den har kun én elmotor – på beskjedne 201 hestekrefter – og er bakhjulsdrevet.

Innvendig er det fire individuelle seter – og Mercedes følger opp skjerm-bonanzaen i EQS med en diger, buet skjerm som dekker omtrent hele bredden av dashbordet.

Solcellepanel

Interiøret for øvrig er satt sammen av mye resirkulerbart materiale – og ikke overraskende brukes det vegansk skinn.

På taket har bilen et solcelle-panel. Det brukes ikke til å lade opp bilens batteripakke, men har blant annet som oppgave å gi energi til klimaanlegg, infotainmentsystem og lys.

På en solskinnsdag skal energien som spares på denne måten, bidra til å øke rekkevidden med rundt 24 kilometer.

Fronten ser ganske så barsk ut.

