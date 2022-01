Støre og Vedums egne kommer med tydelig skjenke-krav

I Hemsedal kommune er ordføreren fortvilet over skjenkestoppen som ble innført i midten av desember. Skituristene benytter seg ikke av tilbudene kommunen har når regjeringen nekter alkoholservering.

– Den må oppheves. Vi kan ikke ha den skjenkestoppen videre nå, sier ordfører Pål Terje Rørby (Sp) til TV 2.

Og Rørby er ikke den eneste som reagerer.

TV 2 har intervjuet sju rødgrønne ordførere. Samtlige mener det er grunnlag for å revurdere skjenkestoppen slik situasjonen er i dag.

Vil bestemme selv

Hemsedal-ordføreren mener skjenkestoppen nå virker mot sin hensikt i kommunen.

– Den kontrollen og smittesporingen vi har hatt når vi har oppdaget smitte på utesteder, har blitt betydelig vanskeligere når festing nå flytter seg inn i private sfærer.

– At folk kan kose seg med et glass vin til maten fram til klokken ti, det skulle vi helst ha ønsket velkommen for et par uker siden.

Regjeringens tiltak gjelder foreløpig til 14. januar. Etter det kan de enten forlenges eller endres på.

Sp-ordføreren ber nå sin egen regjering om være mer nyanserte, men føler seg ikke hørt.

– Vi har prøvd å framføre vårt budskap så godt vi kan, men føler vel ikke helt at det blir tatt hensyn til. Det synes vi er krevende, sier Rørby.

– Uforholdsmessig

Ordførerne sier de er bekymret for både kultur- og utelivet. Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap) sa nyttårsaften at Bergen nå ser konkurser nesten daglig.

URIMELIG: Tromsø-ordføreren mener det er feil å ha inngripende nasjonale tiltak når smittetrykket er så ulikt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/TV 2

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener kommunene selv må kunne bestemme over hvilke tiltak som settes inn.

– I Tromsø har vi nå lite smitte og få innlagte. Med uforholdsmessighet blir tilliten til tiltakene redusert.

Han håper skjenkestoppen lettes på så snart som mulig.

– Jeg skulle ønske vi kunne løsne litt på det før 14. januar.

Disse ordførerene har TV 2 snakket med: Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen (Ap)

Rita Ottervik, Trondheim (Ap)

Pål Terje Rørby, Hemsedal (Sp)

Petter Rukke, Gol (Ap)

Jan Oddvar Skisland, Kristiansand (Ap)

Gunnar Wilhelmsen, Tromsø (Ap)

Even Tronstad Sagebakken, Lindesnes (Ap)

I Kristiansand håper også ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) på mer frihet og tettere dialog når regjeringen utarbeider nye tiltak.

– Når departementet har stengt helt, så har ikke vi noen frihet.

– Er det for sent å lette på tiltak 14. januar?

– Det er jo aldri for sent. Men denne bransjen har vært presset over lang tid. Det blir så uforutsigbart at det blir vanskelig å skaffe folk.

Ønsker kontroll

Ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken (Ap) håper skjenkestoppen avsluttes når regjeringen kommer med nye tiltak i midten av januar.

– Det er ikke på skjenkestedene hos oss det har vært smitteutbrudd. Dialogen med dem viser at de tar smitten på alvor.

BESTEMME SELV: Trondheims-ordføreren mener kommunene selv må få gjøre tilpasninger om smittetrykket holder seg på et lavt nivå. Foto: Elias Engevik

Selv om han mener det var riktig å innføre strenge tiltak da smitten økte før jul, mener han kommunene nå må få tilbake kontrollen.

– Det er ikke gitt at alle nasjonale regler treffer like godt lokalt.

I Trondheim er Ap-ordfører Rita Ottervik avventende. Hun er likevel klar på at strenge regler krever høye smittetall.

– Om smitten holder seg på dette nivået bør kommunene få større ansvar for å iverksette tiltak og nasjonale tiltak reduseres.

Ser på skjenkestopp

14. januar kommer regjeringen med en ny vurdering av koronatiltakene. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til TV 2 at skjenkestoppen er et av de tiltakene de nå ser på.

– Slik smittesituasjonen er nå, og hvis det vedvarer, vil dere anbefale regjeringen å oppheve skjenkestoppen?

– Vi ser nå nøye på begrunnelsen for skjenkestopp, og også hvilke erfaringer andre land har med ordninger som ligger tett opp mot dette, sier Guldvog.

Flere ordførere har pekt på at de ønsker å kunne servere alkohol frem til klokken 22.00, slik de gjør i Danmark.

– Det er veldig viktig for oss å gi regjeringen gode råd når det gjelder dette med skjenking, og det jobber vi med nå, sier Guldvog.

– Hva er den faglige begrunnelsen for skjenkestoppen?

– Vi har erfaring med at adferd endrer seg under alkoholpåvirkning, og at det også gjør at folk kommer tettere på hverandre, sier Guldvog.

Verken helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) eller statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var tilgjengelig for intervju mandag.