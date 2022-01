– Da kan vi forhåpentligvis leve mer normalt

I nyttårshelgen varslet Folkehelseinstituttet (FHI) at de venter skyhøye smittetall de første ukene av det nye året.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Risikoen for å bli smittet blir nå større enn noen gang. Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig sykdom. Jeg ber derfor dem som så langt har takket nei til vaksinasjon, om å tenke seg om en gang til, sa direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad peker samtidig på at omikron-smitten har steget saktere enn fryktet i Norge de siste ukene.

– Det skyldes antagelig at vi har hatt flere smittebegrensende tiltak de siste ukene, og at flere har fått en oppfriskingsdose med vaksine, sier Nakstad.

Oppløftende uttalelser fra Danmark

En ny undersøkelse fra Statens Serum Institut (SSI), Danmarks svar på Folkehelseinstituttet, viser at risikoen for innleggelse er halvert med omikron sammenlignet med delta.

Det har gitt danske myndigheter troen på at pandemien går mot slutten. Til dansk TV 2 sier fagdirektør Tyra Grove Krause at dette kan bety at livet i Danmark går tilbake til normalt i mars.

Fagdirektør Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut. Foto: Ritzau Scanpix

– Det tror jeg. Den kommer til å ha oss de neste to månedene, så håper jeg vi får våre normale liv tilbake, sier Krause.

TV 2 har spurt Nakstad om hvordan han vurderer de oppløftende signalene fra Danmark.

– Dersom omikronvarianten gir mildere sykdom og varig immunitet mot deltavarianten, vil presset mot helsetjenesten og samfunnet for øvrig trolig avta utover senvinteren og våren. Da kan vi forhåpentligvis kunne leve mer normalt uten at det medfører mange alvorlige sykdomstilfeller, sier Nakstad, og legger til:

– Men det er litt for tidlig å si hvordan situasjonen vil utvikle seg, ikke minst fordi omikronvarianten sprer seg med stor hastighet i mange land akkurat nå.

– Vil sikkert bli justeringer

Regjeringen innførte flere tiltak i desember, og opplyste da at tiltakene ville bli vurdert på nytt 14. januar.

– Venter Helsedirektoratet at det vil være nødvendig å forlenge tiltakene etter 14. januar?

– Vi skal vurdere effekten av alle nåværende tiltak og komme med nye anbefalinger til regjeringen tidlig i januar. Da vil det sikkert bli justeringer på flere ting, men dette er fortsatt et pågående arbeid, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren sier det fortsatt er presset mot helsevesenet og samfunnet for øvrig som er mest avgjørende for hvilke tiltak Norge vil ha.

– Og dette avhenger av hvor stort smittepress vi får i samfunnet de neste ukene.

Ulikt forrige vinter

Også ved forrige årsskifte var usikkerheten stor rundt korona og hvilke tiltak som var nødvendig. Likevel er situasjonen i Norge annerledes enn for ett år siden.

– I fjor på dette tidspunktet var alfavarianten i ferd med å overta og vi hadde ingen effekt av vaksinering enda. Derfor fikk vi rekordhøye smittetall og innleggelser i den tredje bølgen, faktisk flere innleggelser i Sør-Øst-Norge enn i den første bølgen, sier Nakstad.

Etter hvert bidro smitteverntiltak og vaksinering til at smittetrenden snudde, og alfavarianten forsvant fra Norge på forsommeren 2021.

– I dag står vi overfor en langt mer smittsom variant, men har god beskyttelse mot alvorlig sykdom gjennom vaksinene. Det gjør at det først og fremst er et høyt antall samtidig smittede som kan skape utfordringer nå, sier Nakstad.

De åtte prosentene av Norges voksne befolkning som er uvaksinert, utgjør over 50 prosent av sykehusinnleggelsene.

– Vi må fortsette å informere om fordelene og ulempene ved vaksinasjon og gjøre vaksiner lett tilgjengelige for alle som ønsker å ta imot tilbudet. Det at man beskytter seg selv og dem rundt seg, er det beste argumentet for å ta vaksinen, sier Nakstad.