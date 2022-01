Viser frem sin nyfødte sønn: – Vi har klart å bare ha litt julechill

GOD KVELD NORGE (TV 2): I slutten av november fikk komikerparet Håvard Lilleheie og Randi Liodden sitt første barn sammen. Lilleheie forteller til God kveld Norge at de har hatt en veldig fin jul med nykommeren.

Den 23. desember, omtrent en måned etter fødselen, bestemte paret seg for å vise frem babyen via Instagram for første gang.

I kjent komikerstil vitses det i bildeteksten om at de skaffet sønnen under Black Week.

«Denne lille her skaffet vi oss under Black Week. Hva var ditt beste kjøp?», står det skrevet under Lilleheies Instagram-bilde.

Lilleheie forteller at den siste tiden har vært veldig fin.

– Det har vært veldig koselig å få en ny fyr til verden. Og han er ålreit å ha med å gjøre, veldig blid og fin. Så det er helt strålende, sier komikeren til God kveld Norge.

Videre forteller han at jula med et nytt familiemedlem har gått ganske greit.

– Vi har vært mye hos foreldrene mine og bare slappet av, så det var deilig. Det er alltid mye stress før jul med alt som skal fikses og ordnes, men jeg synes vi har klart å bare ha litt julechill, altså.

Viste frem storfamilien

Også Liodden tok en morsom vri på sitt første innlegg av sønnen.

«Slår et slag for gjenbruk av kjoler fra 2010 (sveip->)God jul fra alle i storfamilien med og uten tribal.», skriver hun under bildet av hele familien, med en slide til et gammelt bilde fra 2010.

Lilleheie har fra før av et barn sammen med Anita Rennan, som nå er samboer med kjendiskokk Eyvind Hellstrøm.

– Han synes det er skikkelig hyggelig at det kom en ny fyr. Så gleder han seg sikkert til at han blir litt større, sånn at han kan gjøre med sammen med han, selv om de har 12 år mellom seg. Jeg tror han gleder seg til Amund begynner å prate og sånn, avslutter komikeren.