Sønn og foreldre angrepet av flere gjerningsmenn – så ble 20-åringen borte

TOLGA/OSLO (TV 2): Bistandsadvokat Helge Hartz bekrefter at de to andre personene som var involvert i voldshendelsen, var 20-åringens foreldre.

Familiens bistandsadvokat, Helge Hartz, sier til TV 2 at hele familien er sterkt preget av hendelsen.

– Jeg har snakket med de i dag, og de har også forklart seg for politiet. De var til stede under den aktuelle episoden.

SIKRET SPOR: Politiet opplyser at de har sikret flere spor etter krimtekniske undersøkelser.

– Er de utsatt for vold?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, av hensyn til etterforskningen.

Sendt til legevakt

Etter at foreldrene og deres 20 år gamle sønn ble angrepet ved den aktuelle adressen, mener politiet at minst to gjerningspersoner bortførte 20-åringen fra stedet.

Han meldte selv fra til foreldrene om at han var frigitt av gjerningspersonene sent søndag kveld.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland og straffesaksansvarlig i Innlandet politidistrikt Roger Næss sier at etterforskningen pågår med full styrke.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland bekreftet at mannen ble frigitt et «sted i Norge».

Ukjente gjerningspersoner

Mannens foreldre ble sendt til legevakten, og 20-åringen får oppfølging av helse. Tilstanden hans opplyses å være stabil.

Ingen er så langt siktet eller mistenkt i saken. Stolp Ekeland opplyste til TV 2 tidligere mandag at de ikke ser etter navngitte gjerningspersoner, men at de har noen opplysninger de undersøker.

– Dette er en svært alvorlig sak, og for mye informasjon på et så tidlig stadium vil kunne skade etterforskningen. Det er også av hensynet til de pårørende som dette er en stor belastning for, sier Stolp Ekeland til TV 2.

Bistandsadvokat Helge Hartz bistår hele familien til den 20 år gamle mannen. De er sterkt preget av hva de har blitt utsatt for.

Straffesaksansvarlig Roger Næss sier at 20-åringen blir godt ivaretatt.

– Vi har fått veldig lite informasjon fra 20-åringen. Akkurat nå kan vi ikke si annet enn at vi jobber ulike andre muligheter, sier Næss til TV 2.