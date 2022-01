Asia-bud på Rosenborgs toppscorer: – Gjør ham økonomisk uavhengig

Ifølge TV 2s opplysninger har Lion City Sailors, vinner av Singapore Premier League forrige sesong, lagt inn to bud på RBKs svensk-italienske kantspiller.

Det siste budet skal ha vært på rundt 7,5 millioner kroner.

Rosenborg har ifølge TV 2s kilder gitt tydelig beskjed om at budene ikke har vært i nærheten av gode nok.

Trønderklubben ønsker i utgangspunktet ikke å selge Vecchia, som kun har tilbragt én sesong på Lerkendal. I så fall må det et vesentlig høyere bud til.

Vecchia scoret 11 mål på 17 kamper for Rosenborg i Eliteserien sist sesong og ble med det klubbens toppscorer.

TV 2 har vært i kontakt med spilleren, som sier at han ikke ønsker å kommentere budet fra Singapore.

– Det stemmer at det har kommet et bud på Stefano. Det er et fantastisk personlig bud for ham som gjør ham økonomisk uavhengig. Jeg håper vi kan komme til en løsning, sier Vecchias agent Blash Hosseini til TV 2.

Sportssjef Mikael Dorsin i Rosenborg ønsker ikke å kommentere eventuelle bud, sier han til TV 2.

Lion City Sailors er en pengesterk klubb som byttet navn fra Home United i februar 2020 da den kinesiske forretningsmannen Forrest Li kjøpte klubben.

Li skal være god for nærmere 20 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaire Index.

I fjor knuste Lion City Sailors overgangsrekorden i Singapore da de kjøpte den brasilianske midtbanespilleren Diego Lopes for 18 millioner kroner.

Det er tre år igjen av Stefano Vecchias kontrakt med Rosenborg.

I tillegg til elleve scoring i sin første sesong i norsk fotball har Vecchia gjort seg bemerket med å sjonglere fotballen med en artistkarriere.

På Fotballfesten i desember fremførte han låten Sulla Luna foran en rekke norske fotballpersonligheter og prisvinnere.

Nå kan lønnen hans også skyte fart sulla luna – til månen.