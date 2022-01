Grøndahl Jansen koronasmittet

Det forteller 27-åringen til TV 2.

– Jeg ble smittet i romjulen. Det går fint, jeg begynner å komme meg, skriver Team BikeExchange-Jayco-rytteren i en SMS.

Koronasmitte føyer seg inn i rekken av helseproblemer for Grøndahl Jansen det siste året. Norgesmesteren fra 2019 fikk nemlig mer eller mindre hele 2021-sesongen ødelagt av sykdom og skader.

Grøndahl Jansen måtte bryte hele syv av totalt 13 ritt han startet i fjorårssesongen, inkludert Tour de France, hvor han pådro seg en ryggskade som i praksis satte en stopper for resten av sesongen.

– Er ordentlig møkkaår

– Året var egentlig bortkastet. Først med sykdom og influensa om våren, som satt i veldig. Jeg prøvde nok å komme tilbake for tidlig, for så å få tilbakeslag. Jeg kom aldri skikkelig i gang igjen før en liten pause før oppkjøringen til Touren. Da hadde jeg egentlig en god periode, før vi fikk magesjau i laget i Sveits rundt. Så gikk det skeis igjen i Touren med en krasj, som igjen førte til at jeg ble sittende litt feil på sykkelen, fortalte Grøndahl Jansen nylig i TV 2s Sykkelpodden.

Krasjen på den første etappen i Touren førte til slutt at han stod av før den 16.etappen.

– Jeg prøve å bite tenna sammen, men til slutt gikk det ikke mer. Det viste seg at jeg hadde en skiveutglidning og full prolaps i korsryggen som pressa på nervene. Etter det var sesongen egentlig over. Jeg prøvde å komme i gang igjen, men tiden var litt for knapp til å være helt klar for å kjøre ritt på slutten av sesongen. Så det var et ordentlig, ordentlig møkkaår, fortsatte han, og la til at «det begynner å gå over nå».

Nordmannen er inne i sin andre sesong hos det australske BikeExchange-Jayco-laget, hvor han denne sesongen vil bli gjenforent med Dylan Groenewegen.

Grøndahl Jansen og den nederlandske spurtstjernen var i flere år lagkamerater i Jumbo-Visma, og det er ventet at nordmannen igjen vil bli en vesentlig del av Groenewegens opptrekk.