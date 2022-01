Fasiten for bilsalget i Norge i 2021 er nå klar: Den viser at det ble solgt rekordmange biler her hjemme i fjor. Antallet endte på over 176.000. Dermed ble den gamle rekorden fra 1986 slått med god margin.

Salgstallene ble lagt frem på et arrangement i regi av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i dag.

Ikke overraskende var det elbilene som dominerte i 2021. De fikk en samlet markedsandel på 64,5 prosent. Og ett merke tok storeslem og stakk av med førsteplassen både på modell- og merkestatistikken.

Spesielt og historisk

Du trenger neppe følge mye med i bilmarkedet for å gjette hvem vi snakker om da. Tesla hadde sitt beste år i Norge noensinne i fjor. Deres Model 3 ble Norges mest solgte bil med 12.058 eksemplarer. Det er over 3.000 mer enn bilen på andreplass, RAV4 fra Toyota.

I tillegg ble Tesla det mest solgte merket her hjemme, med over 20.000 biler.

– Dette er både spesielt og historisk og det kunne nok ikke skjedd noe annet sted i verden. Tesla har en unik posisjon i Norge. Ikke i noe annet land er de største bilmerke. Og det de leverte med Model 3 i fjor var også svært imponerende, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som var en av deltagerne på dagens OFV-konferanse.

Model Y ble den fjerde mest solgte bilen i Norge i fjor og bidro sterkt til Tesla-tallet.

Det meste klaffet

Model 3 var Norges mest solgte bil i 2019. Da hadde den nyhetens interesse og konkurransen i elbilmarkedet var også langt mindre enn i 2021.

– Audi e-tron stakk av med førsteplassen i 2020 og det var nok ikke veldig mange som forventet at Model 3 skulle komme så til de grader sterkt tilbake i 2021. Men her har det meste klaffet for Tesla. De satte ned prisen på Model 3 og nådde helt nye kjøpegrupper. I tillegg klarte de å dekke etterspørselen på en mye bedre måte enn de fleste konkurrentene. Der flere hadde lange ventelister i fjor, kunne Tesla i mange tilfeller levere bil på dagen, forteller Møller Johnsen.

Mange trodde VW ID.4 skulle ta førsteplassen i fjor. Slik gikk det ikke. Men det er gode muligheter for at ID.4 hadde klarte det hvis tilgangen på biler hadde vært bedre. Her er det nemlig lange ventelister. Foto: NTB Scanpix

Tok også fjerdeplassen

– Og det var i det året da den etablerte bilbransjen for alvor skulle slå tilbake?

– Det er helt riktig! Volkswagen-konsernet rullet ut sin store satsing. Det kom elbiler fra en rekke konkurrenter, i tillegg til at vi aldri har fått så mange nye merker til Norge i løpet av ett år. Men Tesla lo seg ikke affisere av dette i det hele tatt og satte altså rekord, sier Møller Johnsen.

I tillegg til storsalget av Model 3, kunne Tesla også notere seg for svært gode salgstall på SUV-en Model Y i fjor. Den kom til Norge i august og gikk ut i imponerende 8.267 eksemplarer i løpet av høsten. Dermed ble dette den fjerde mest solgte bilmodellen i fjor.

Topp 10 bilsalget i Norge 2021 1. Tesla Model 3 – 12.058 2. Toyota RAV4 – 8.928 3. VW ID.4 – 8.645 4. Tesla Model Y – 8.267 5. Volvo XC40 – 6.415 6. Ford Mustang Mach-E – 6.160 7. Audi e-tron – 5.745 8. Skoda Enyaq – 5.711

9. Nissan Leaf – 5.313 10. Polestar 2 – 4.103

