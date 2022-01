Mye ligger til rette for at EQB kan bli en av Mercedes sine bestselgere i år.

Her snakker vi helelektrisk familie-SUV, med firehjulsdrift, god bakkeklaring og syv seter som standard. Det er sistnevnte som gjør bilen ekstra interessant for mange.

Det er nesten ingen andre som tilbyr en tredje seterad i denne klassen. Dermed har EQB et aldri så lite fortrinn her, sammenlignet med mange av konkurrentene.

Nå er de aller første eksemplarene av EQB på plass i Norge. Vi i Broom har endelig sett nærmere på bilen, under en lukket pressevisning i Bjørvika i Oslo sentrum.

I dette segmentet er det svært få som kan tilby syv seter. Tesla Model Y er én av få som kommer med det etter hvert i Norge – i tillegg til nykommeren fra Mercedes.

Godt førsteinntrykk

Selve drivlinjen på bilen er nøyaktig den samme som vi finner i lillebror EQA 300 eller EQA 350.

EQB bygger på GLB, noe som speiles tydelig på innsiden.

Det innebærer blant annet samme batteripakke, på 66,5 kWt.

I første omgang lanseres EQB i to ulike versjoner: EQB 300 4Matic og EQB 350 4Matic. Det er kun effektuttaket fra motorene som skiller dem, og de leverer henholdsvis 228 hk og 292 hk.

Rekkevidden på begge versjonene er oppgitt til 419 kilometer, kontra 432 kilometer på EQA 350 4Matic.

Vårt førsteinntrykk av bilen, lover godt. Selv om bilen, relativt sett, er ganske kompakt – har Mercedes utnyttet målene godt. Du merker tydelig at EQB tilbyr bedre plass enn EQA, spesielt når det gjelder takhøyden bakover i kupeen.

EQB er 4,68 meter lang, kontra EQA sine 4,46 meter. Dessuten er EQB omtrent 10 centimeter høyere enn EQA.

Plass til hele familien

Dersom du ikke tar i bruk tredje seterad, rommer bagasjerommet 465 liter, kontra 340 liter i EQA.

De to bakerste setene er beregnet for passasjerer på opptil 1,65 meter, ifølge Mercedes.

Med tredje seterad nede, rommer bagasjerommet opptil 465 liter.

Jeg velger likevel å sjekke hvordan plassen er, med mine cirka 1,80 meter. Og faktisk fungerer det overraskende godt å sitte bakerst. Det er flere centimeter å gå på under taket, men det er vinkelen på beina som setter en begrensning her. Men så er det altså heller ikke meningen at to voksene skal benytte bakerste seterad.

Bakseteryggen på andre rad kan forresten justeres i flere steg og hele seteraden justeres i lengderetning med opptil 140 millimeter. Det frigjør inntil 190 liter med plass i bagasjerommet.

Alt i alt leverer EQB svært godt på plass og praktiske løsninger, noe vi også kjenner igjen fra vår test av dieselversjonen: GLB.

Mercedes har rett i at to personer på inntil 1,65 meter kan sitte komfortabelt i bakerste seterad.

Mangler bare én ting...

Det er ingen tvil om at EQB leverer en god totalpakke. Startprisen på EQB 300 4Matic er 477.000 kroner.

Da får du drøyt 400 kilometer rekkevidde, plass til syv og firehjulsdrift. I likhet med storebror EQC, kan du også laste opptil 75 kilo på taket.

Det eneste bilen mangler, og som noen her hjemme garantert vil savne, er hengerfeste. EQB leveres rett og slett ikke med det. Det er heller ikke mulig å ettermontere.

Lillebror EQA, kan derimot leveres med hengerfeste. Det er litt synd for EQB sin del. Hadde muligheten vært der, ville EQB på mange måter vært en helt komplett elbil i denne klassen.

Ved hjelp av ombordladeren kan bilen lades med opptil 11 kW via ladeboks. På hurtigladestasjon kan EQB lade med opptil 100 kW, noe som betyr at ladetiden fra 10-80 prosent batterikapasitet tar litt over 30 minutter, da forutsatt ideelle forhold.

Salgsstart rett rundt hjørnet

Mercedes opplyser at salgsstart for EQB i Norge skjer i løpet av første halvdel i januar, og at de første bilene vil være på norske veier kort tid etter.

Den norske importøren vil ikke gå ut med konkrete salgsambisjoner, men har tro på at EQB kan bite godt fra seg og vil bli et vanlig syn på norsk asfalt i 2022.

Etter hvert ventes det også en rimeligere utgave av EQB, med framhjulstrekk. Det er ikke bekreftet når denne kommer til Norge.

Mercedes EQB 350 4Matic Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 292 hk / 520 Nm

0-100 km/t: 6,2 sekunder

Forbruk (WLTP): 18,1 kWt/km. Batteri/lading: Batteripakke: 66,5 kWt

Rekkevidde: 419 km (WLTP)

Hurtiglading: 100 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 468/183/170 cm

Bagasjerom: 465 / 1620 liter

Taklast: 75 kg

Hengerfeste: NEI Pris: EQB 300 4Matic: 477.000 kroner

EQB 350 4Matic: 498.000 kroner

Se flere bilder av EQB fra Bjørvika i Oslo her:

