– Det gikk unna. Folk har ringt fra hele landet.

I desember i fjor skrev TV 2 om gjenbruksbutikken Egna i Bodø som mottok mellom 20 og 30 stoler fra at nedlagt hotell.

Stolene skulle egentlig kastes, men ble i stedet gitt bort til gjenbruksbutikken.

– Vi får jo inn veldig mye, så det er utfordrende å finne ut hva ting egentlig er verdt, sa Anneli Eriksen, butikkleder for marked ved senteret Egna i desember i fjor.

Et par av stolene stod utstilt i butikken, og prislappen var svært lav.

MOROSOMT: – Vi ante ikke hva stolene var verdt, sa Anneli Eriksen, butikkleder, Egna da TV 2 omtalte saken i desember.

En dag kom det en kunde innom butikken som bet seg merke i den grønne stolen som stod utstilt.

– «Vet dere at denne stolen er laget av en svensk designer, og at dette må dere se litt nærmere på?», fortalte Eriksen.

Bak på stolen stod det navnet Swedese Møbler AB, og at stolen var laget i Sverige 1. oktober i 2008.

Det tok helt av

Etter noen raske søk på internett, fikk de ansatte seg en kraftig overraskelse.

– Det stod på nettet at stolene koster mellom 18 og 22 000 kroner per stykk. Dette var litt sjokkerende, men absolutt artig kan du trygt si. I tillegg har vi mange av dem, humret Eriksen.

Nå har stolene bokstaveligtalt fått ben å gå på.

– Det tok helt av og responsen har vært stor etter oppslaget på TV 2, forteller Børge Bøyum, daglig leder for Frem.

RENSES: Alle stolene er renset før de ble solgt videre. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det har ringt folk fra Stavanger, Bergen og Østlandet, ja faktisk fra alle landsdeler i hele Norge som ville kjøpe disse stolene, sier Bøyum.

Noen kunder fikk gjort en svært god handel før stolene ble priset om.

Fem tusen i snitt

– Siden vi ikke visste hvor verdifulle disse stolene var i utgangspunktet så er det noen som har gjort et skikkelig kupp. De fikk kjøpe noen for et par hundre lapper, men etter all medieomtalen hos dere, har stolene blitt solgt til en snittpris på hele fem tusen kroner pr. stol, sier Bøyum svært fornøyd.

Han er godt fornøyd med prisen gjenbrukssenteret Egna har fått.

– Det var et firma i Bodø som før jul kjøpt 12 stoler. De var faktisk på jakt etter slike gjenbruksstoler, forteller han.

Stolene hadde først stått på Radisson Hotel i Bodø før de ble videresolgt til Norrøna Hotel i Bodø.

Hotellet er nedlagt og bygget blir nå omgjort til leiligheter.

– Angrer dere?

– Nei, men vi ville uansett ha gitt de vekk. Vi er svært glade for at gjenstander fra våre rivingsprosjekter går til gjenbruk. Det er i tråd med vår forretningspolitikk, sa Roy B. Nilssen, administrerende direktør i Corponor i desember.

Nilssen står på sitt.

MANGE STOLER: Butikken mottok mellom 20 og 30 design stoler av denne typen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Nå blir stolene gjenbrukt for tredje gang, så dette er bra. Vi skulle egentlig kaste de, sier Nilssen.

I fjor åpnet man et helt senter på 1600 kvadratmeter i Bodø som kun selger gjenbrukte og bærekraftige produkter.

OL møbler fra Lillehammer

I samme senter finner man også skredder, designfirmaer og reparatører av hvitevarer. Blant annet kan et gammelt bilbelte og en brukt sekk med kaffebønner, fort bli til en fancy vinposer.

– Vi er stolte, og ydmyke over den responsen senteret har fått. Vi får daglig tekstmeldinger fra folk som har lengtet etter et slikt tilbud og vi er glade for at et slikt konsept med fokus på gjenbruk appellerer til så mange, sier Bøyum.

Nå har senteret også fått tilbud om å selge flere containere med gamle møbler fra OL på Lillehammer i 1994.

– Det blir for store transportkostnader og det er ikke bra sett fra et miljøperspektiv, så det har vi sagt nei til, sier Børge Bøyum, daglig leder hos Frem i Bodø.