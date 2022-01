Begjærer seg løslatt etter drap

Den britiske statsborgeren som er siktet for drapet i Haugesund, begjærer seg selv løslatt.

– Min klient sier at han ikke har vært på åstedet og har ikke begått noe drap, sier forsvarer Helene Haugland til Haugesunds Avis.

Han ble fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett i formiddag med krav om fire ukers varetekt. Briten nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

– Han begjærer seg selv løslatt, sier forsvareren til TV 2 som ikke ønsker å opplyse hva som har kommet frem under avhør.

Det var natt til 1. januar at den 28 år gamle mannen ble knivstukket Presthaugvegen i Haugesund. To menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. En av disse er en britisk mann i 20-årene som er på ferie i Norge og som nekter straffskyld.

Fengslingsmøtet mot den andre mannen som er siktet for medvirkning til drap, startet mandag klokken 12.00.

Drapsofferet var på nyttårsfest sammen med en kamerat og skal ha drevet med oppskyting av fyrverkeri da han ble knivstukket. Via bistandsadvokat Benedicte Storhaug takker familien for den støtten de har fått fra familie og nære venner etter drapet.

– De mener dette framstår som et helt meningsløst, tilfeldig drap, og klarer ikke å se at det kan finnes noe rasjonelt motiv bak drapet, sier bistandsadvokaten.