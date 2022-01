To personer sjekkes for røykskader etter boligbrann

Klokken 10.37 mandag formiddag meldte politiet i Trøndelag om en brann i en enebolig på Ekne i Levanger.

– Alle skal ha kommet seg ut av huset, skrev politiet i den første meldingen.

Brannvesenet jobber med å slukke brannen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Senere ble det klart at to voksne personer som bor på adressen er sendt til legevakt for sjekk, etter at de ble utsatt for røyk.

– Flammene er slukket, men det er fortsatt røykutvikling. Boligen er nærmest totalskadet, skrev politiet klokken 11.20.