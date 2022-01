Smafull pai med restemat

Du trenger en paiform/ildfast fat ca. 22-24 cm . Du kan lage paibunnen selv (se oppskrift), eller du kan bruke 2-3 plater frossen butterdeig. Tin og trykk butterdeigplatene ut i paiformen slik at de henger litt over kanten på formen. Prikk med en gaffel.



Paideig:

250 g hvetemel

125 g kaldt smør i terninger

¾-1 dl kaldt vann

Fyll:

3 egg

3 dl creme fraiche, rømme eller fløte/melkblanding

150-250 g rester av kjøtt (ribbe, kalkun, kylling, stek, pinnekjøtt eller kjøttpålegg fra julen). Velger du fisk, for eksempel rester av røkt laks, sløyf saltet, det samme gjelder for pinnekjøtt eller salt julepålegg.

2-3 dl finsnittet purre og finhakket løk

Ca. 200 g revet hvit ost, med eller uten krydder, gjerne blandet med litt blåmuggost, se tips.

Salt, pepper, eventuelt litt timian

Slik gjør du:

Begynn med å lage paideigen. Smuldre sammen hvetemel og kaldt smør i biter. Tilsett vann litt etter litt mens du knar sammen til en smidig deig. Pakk deigen i litt plast eller et klede og la deigen hvile i kjøleskapet i ca. 30 minutter.

Smør en paiform 18-20 cm med litt smør. Varm stekeovnen til 180 grader.

Kjevle ut deigen og legg over i paiformen (rull deigen over på kjevlet og rull over i formen). Prikk med en gaffel (hindrer at den hever seg). Dekk med bakepapir/aluminiumsfolie og fyll/fordel over tørre erter, ris eller makaroni, slik at paibunnen ikke krymper under steking. Forstek bunnen i 12-15 minutter.

Mens bunnen forsteker pisk sammen egg, creme fraiche, litt salt og pepper, eventuelt litt timian. Legg kokt skinke/kjøttpålegg og finsnittet purre i den forstekte paibunnen. Dryss over revet hvit ost og hell over egg og creme fraiche blandingen.

Sett paien tilbake i stekeovnen (fremdeles ved 180 grader). Stek i 40-45 minutter, til den har hevet seg litt og er fast i konsistens når du kjenner på den.

Server paien lun med en grønn salat og eventuelt en rømmedressing.