Snakker ut om mammakroppen: – Det var mer hemoroider og strekkmerker

Mandag har den nye sesongen av Bloggerne premiere på TV 2. Her får vi blant andre følge influenser Sara Emilie Tandberg, som går gjennom samlivsbrudd samtidig som Bloggerne spilles inn.

I et intervju med God morgen Norge snakker Bloggerne-profilen ut om både mammakroppen og bruddet hun har gått gjennom det siste halvåret.

Følte seg snytt

Influenseren opprettet profil på Instagram i 2012, og begynte først med å dele treningstips og interiør. Da hun ble gravid for andre gang i 2018 tok hun derimot en avgjørelse som førte til en massiv vekst i sosiale medier.

– Jeg merket veldig raskt at dette glansbildet sosiale medier skaper av den fine, første trilleturen, og det å sitte på kafé med den nyfødte babyen din, og alt annet som er så fint og flott, bare er tull, sier hun til God morgen Norge.

Tandberg forteller at hun den gang følte seg veldig alene og litt snytt for en babyboble hun hadde trodd skulle være mye finere enn det den egentlig var.

– Da jeg ble mamma første gangen og gledet meg til alle disse fine tingene, fant jeg jo ut at det ikke er sånn. Det er mer hemoroider, strekkmerker og kolikkbaby. Den kaféturen kan man se lenge etter, fortsetter hun.

Ville operere seg

Bloggerne-profilen forteller at hun selv slet med selvtilliten som ung, og at hun også ble påvirket av sosiale medier og bloggere i stor grad da hun var yngre.

– Jeg vokste jo opp med sosiale medier og bloggere, og slet veldig med selvtilliten. Jeg skulle operere og fikse på meg, sier hun til God morgen Norge.

ÆRLIG: Influenser Sara Emilie Tandberg slår et slag for ærlige påvirkere. Foto: GOD MORGEN NORGE

Da hun fant ut at hun gikk gravid med en jente bestemte hun seg for å prøve å endre på det glansbildet hun mener sosiale medier skaper.

Tandberg forteller at hun gikk opp mye i vekt under første svangerskap, noe som førte til at hun ble veldig depressiv. Hun forteller videre at hun ikke engang turte å gå på butikken, fordi hun ikke følte seg som seg selv.

Se hele intervjuet øverst i saken

– Da jeg ble gravid på nytt, tenkte jeg bare at jeg ikke kunne gå tilbake til den bobla der og gjemme meg, være redd for å gå ut døra og ikke føle meg komfortabel i egen kropp. Hvis det er dette kroppen min trenger for å skape en baby, så er det greit, sier hun og fortsetter:

– Jeg vil ikke at min datter, eller sønn, skal vokse opp i den verden vi lever i i dag, med et samfunn som legger så stort press på utseende. Jeg er så lei av at Norges påvirkere skal sitte å normalisere operasjoner og det å bruke beautyfilter som endrer hele ansiktet ditt, og da synes jeg det er veldig fint at jeg får ta min plass og komme inn med litt motstand, der vi dropper disse tingene da.

Hun tok derfor en avgjørelse på å dele absolutt alle sider av mammalivet. Dermed også samlivsbruddet hun nylig har gått gjennom.

– Lett å føle seg mislykket

I den nye sesongen får vi se Tandberg og eksforloveden Robin Daldorff Magnussen, når de flytter fra hverandre.

– Hele mitt voksne liv har vi vært oss. Jeg gruer meg til å ikke få se mine egne barn hver eneste dag. Det er dritvanskelig, sier mammabloggeren i et klipp fra Bloggerne.

Paret hadde vært sammen i 10 år, og var forlovet, da de ble ble enige om å gå fra hverandre.

– For meg ble det veldig naturlig å dele dette, med tanke på at jeg gikk inn i denne sosiale medier-verdenen for å vise alle sider av livet, og dette er jo dessverre ganske normalt for dagens samfunn, sier Tandberg til God morgen Norge.

Hun forteller videre at hun måtte gjennom en prosess, der hun først følte seg mislykket.

– Det er så lett å føle seg mislykket fordi man ikke får det til som par eller foreldre. Også er det vanlig at man skjuler det litt, demper det og ikke snakker om det, istedenfor å tenke at man har gjort en god jobb, skapt to flotte barn og hatt ti fantastiske år sammen.

Tandberg synes det er viktig å gjøre ting på en hyggelig måte som er best for barna.

– Vi løser det fint med god kommunikasjon, avslutter influenseren.