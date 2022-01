Rangnick innrømmer: – Jeg ønsker desperat at han blir værende

Manchester Uniteds manager Ralf Rangnick vil gjøre alt han kan for å få Edinson Cavani til å forlenge oppholdet på Old Trafford.

Manchester Uniteds spissveteran Edinson Cavani har imponert stort i løpet av sine 18 måneder på Old Trafford. 34-åringen har scoret 19 mål på totalt 49 kamper.

Men kontrakten til spisstjernen går ut til sommeren, og ifølge engelske aviser har Cavani hjemlengsel og ønsker seg til en ny klubb, helst i hjemlandet Uruguay.

De planene ønsker Manchester Uniteds Ralf Rangnick å få Cavani til å endre på. Tyskeren røper at han allerede har startet en «overtalelseskampanje» for å få Uruguays spisstjerne til å værende på Old Trafford.

– Jeg sa til ham fra dag én at han er en svært viktig spiller for oss. Profesjonaliteten hans og arbeidsmoralen og viljen er bare fantastisk, slår Rangnick fast på pressekonferansen før det TV 2 Premium-sendte oppgjøret mot Wolves.

– Jeg har hatt flere samtaler med ham de siste ukene, og han er trolig den spilleren i troppen jeg har snakket mest med, røper Rangnick.

– Desperat

For Rangnick er ikke i tvil om hva han ønsker fra Cavani.

– Jeg har fortalt ham at jeg desperat ønsker at han blir værende til slutten av sesongen, og det vet han. Han vet hvor høyt jeg verdsetter ham og hvor dyp og stor respekt jeg har for ham, slår Rangnick fast.

En spiller som kan komme til å forlate Manchester United allerede i januar er midtbanespilleren Donny van de Beek.

Den nederlandske midtbanespilleren har heller ikke under Rangnicks ledelse lykkes med å spille seg til en fast plass på laget. Van de Beeks agent har hintet om at 24-åringen derfor søker nye utfordringer.

Klar oppfordring

Rangnick har imidlertid en klar oppfordring også til van de Beek.

– Han må bare jobbe hardt. Så langt har han jobbet godt, og han har en topp mentalitet. På hver treningsøkt jobber han knallhardt. Han er en lagspiller, tvers gjennom. Jeg er sikker på at han vil få sjansen i noen kamper fremover, konkluderer han.

Manchester Uniteds manager bekrefter at han har hatt flere samtaler med de Beek om situasjonen.

– Jeg hadde en lang samtale med ham forrige uke om det igjen, og selvsagt er det en vanskelig situasjon for ham nå, fordi han ønsker å spille og ønsker å spille for Nederlands landslag. Han ønsker å spille VM i Qatar med Nederland, og for å gjøre det må han få spilletid her, poengterer Rangnick, som ikke vil gå med på å selge eller låne ut midtbanespilleren i januar.

– Jeg mener fremdeles at vi må beholde ham. Han bør definitivt bli her frem til sesongslutt og forsøke å så mye kamper som mulig for oss her, konkluderer han.