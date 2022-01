En person på vei til sykehus etter å ha sittet fastklemt

En personbil og et vogntog har kollidert ved Songe i Agder. En person fraktes til sykehus.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 12.15 på E18 ved Songe.

Veien er stengt i begge retninger.

– Det var vitner på stedet som meldte ifra. Det er en person som sitter fast i personbilen, men skadeomfanget er ukjent, sa operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt klokken 12.35.

Rundt klokken 12.45 ble personen frigjort, og fraktet til Arendal sykehus.

Det er også ukjent skadeomfang for personen i vogntoget.

Skadeomfang er ukjent, men vedkommende var bevisst da nødetatene kom til stedet, opplyser politiet.

De jobber nå med å åpne et kjørefelt for å få trafikk forbi. Omkjøringsveier er vurdert som for glatte til å brukes.

saken oppdateres