Trente med smittet lagkamerat – gikk ikke i karantene

Søndag var Sarpsborg Arbeiderblad først ute med nyheten om to nye smittetilfeller i Sparta.

Et tilfelle ble bekreftet før søndagens trening, og medisinsk ansvarlig i klubben, Ørjan Kittilsen, rakk å informere spillergruppen om den positive hurtigtesten i tide for å få avlyst treningen.

Senere testet en annen av lagets spillere positivt for Covid-19.

De positive testene kommer kun dager etter romjulskampene mot rivalen Stjernen.

Trente sammen

Før jul kunne TV 2 erfare at en Sparta-spiller som kom hjem fra U20-landslagstur i Danmark var bekreftet smittet.

Spartas medisinske ansvarlige bekreftet da at spilleren hadde deltatt på en uorganisert trening.

TV 2 vet at det var 8 spillere på denne treningen. De var på is sammen, og enkelte spillere tok også i bruk garderobe/dusj etter trening.

Spilleren som var smittet gikk i isolasjon. En annen spiller ble satt i nærkontaktkarantene, fordi han hadde vært for tett på den smittede spilleren.

De seks andre som deltok på treningen, havnet ikke i nærkontaktkarantene.

FORKLARER AVGJØRELSEN: Medisinsk ansvarig i Sparta Ishockey, Ørjan Kittilsen, mener klubben har håndtert smittetilfellene på korrekt måte. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Den avgjørelsen ble tatt etter råd og veiledning fra smittevernsteamet i Halden kommune. Det ble vurdert ut fra avstand spillerne hadde holdt og antall minutter i nærheten av hverandre, sier Kittilsen.

– Sett i ettertid, vil du si dere tok en risiko med å ikke plassere disse seks spillerne i nærkontaktkarantene?

– Det er like mye risiko at jeg går og handler. Vi har lagt oss på en linje som er litt strengere enn de retningslinjene vi har fått - med at spillerne testes hver dag. Ved forrige runde måtte spillerne sitte på et lukket rom i ti dager uten å se andre. Nå har de lettet på tiltak, og da må vi følge de. Vi kunne kanskje valgt å avlyse alt, men vi må lytte til de som skal styre det her. svarer han.

Ingen av disse seks spillerne var blant dem som ble bekreftet smittet søndag.

Ingen smittetilfeller

Daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, stoler på naboklubben og har tro på at de har tatt den rette avgjørelsen.

I hans klubb har ingen spillere testet positivt de siste dagene.

– Alle testet seg i går kveld og i formiddag. Beskjeden vi har fått er at om alle tester negativt kan vi trene som vanlig i dag, sier han.

Stjernen tar imot Ringerike torsdag. Den kampen kan du se på TV 2 Play.

KLARE: Vålerenga-spillerne gjester Sparta Amfi som planlagt tirsdag. Her er de representert med Gabriel Koch (i midten) og Kalle Ekelund (til høyre). Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Planlegger kamp

Allerede tirsdag skal Sparta i aksjon igjen. Da er Vålerenga motstander i Sparta Amfi.

For å ha rett til å omberamme kampen må det være fem eller flere smittede i laget. Det er nå kun to spillere som er smittet.

Etter kampen mot Stjernen den 30. desember fikk spillerne noen fridager. Den 31. desember begynte en spiller å kjenne på symptomer. Han tok så en test, hvor han testet positivt, før spillerne skulle møtes etter fridagene.

Spillerne som er smittet har dermed ikke vært i kontakt med lagkameratene siden kampen mot Stjernen 30. desember.

Derfor er heller ikke resten av A-laget i karantene, og det planlegges med at kampen mot Vålerenga vil spilles.

De siste ukene har flere lag vært rammet av smitte. Lillehammer, Storhamar og Frisk Asker har alle hatt smitte i laget, og fått utsatt kamper.

De nevnte lagene plasserte samtlige spillere i nærkontaktkarantene da det ble bekreftet smittetilfeller i laget.

Vonde minner

Trenden vekker vonde minner for landets hockeyinteresserte, som på samme tid i fjor fikk se lag etter lag bli rammet av smitte - før ligaen til slutt ble avsluttet før den var ferdigspilt.

Samme oppgjør, Sparta-Stjernen, ble spilt 30. desember også i 2020. Det ble starten på en enorm smittebølge i norsk ishockey.

«Det er mye som tyder på at kampen mellom Sparta og Stjernen i Sparta Amfi 30. desember førte med seg mye smitte. Nå er også 23 personer i Stjernen smittet. Det samme er en av hoveddommerne som dømte kampen. Manglerud/Star spilte kamp mot Stjernen 2. januar og nå er seks spillere og tre i støtteapparatet i Oslo-klubben smittet. Også Frisk har oppdaget smitte i personer tilknyttet laget og i Storhamar er hele laget og en rekke andre i karantene», skrev Sarpsborg kommune den gang.



Nå krysser norsk hockey fingrene for at det samme oppgjøret ikke utløser samme smittebølge denne sesongen.