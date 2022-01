Lærer frykter smitteboom i januar: – Vi er nære smertegrensen

I fire år har Magnus Evensen (38) vært gymlærer ved Tokerud skole på Stovner i Oslo.

– Et område som har vært episenteret for smitten i Oslo, sier han.

Der underviser han tre skoleklasser daglig, og regner ut at han har rundt 90 nærkontakter før dagene er omme.

Når helsemyndighetene nå varsler om skyhøyt smittetrykk i januar, gjør det at mange lærere gruer seg til å vende tilbake til skolehverdagen.

– Man føler jo en sterk bekymring for å komme på jobb. Jeg kjenner særlig på det, ettersom jeg har en veldig kreftsyk far som må unngå smitte. Det er søvnløse netter og alt mulig, men sånn er det jo bare. Nå er det fire-fem tusen daglige smittede, og det er ekstreme tall, sier Evensen.

MYE SMITTE: Tokerud skole ligger på Stovner i Oslo. Denne bydelen har tidvis hatt svært høye smittetall gjennom pandemien. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– En utopi

I Oslo er alle grunnskoler og barnehager nå på gult nivå. Det medfører blant annet massetesting og krav om avstand. Videregående skoler er på rødt nivå.

Evensen mener tiltakene ser fine ut på papiret, men at de i praksis ikke hindrer smitte slik de burde.

– Det er en utopi å tro at elevene skal klare å holde en meters avstand med dagens smitteverntiltak. Hvis regjeringen kan komme på skolen og fortelle hvordan dette kan gjennomføres i en gymsal, så blir jeg glad, sier han.

Også utenfor gymsalen er det vanskelig for elevene å holde avstand. I tillegg er det sjelden mer en fem minutter tilgjengelig for lærerne til å desinfisere alt utstyr før neste skoletime trer til.

Evensen sier likevel han elsker jobben sin, og at stoltheten til arbeidet trumfer frykten for pandemien.

– Jeg må utføre jobben min så godt jeg kan, men man kjenner jo på det når noen nærmer seg. «Kan jeg bli smitta nå?», tenker man.

TILTAK: En rekke skoler har innført sprit-dispensere og andre tiltak, men avstandskravet er vanskelig å følge, ifølge lærerne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Kan risikere månedsvis med karantene

Noe som også øker bekymringen, er de nye karantenereglene som trådte i kraft fra 1. januar i år.

Ifølge regjeringen får ansatte i skoler og barnehager fritak fra karantene i arbeidstiden, selv om man har hatt nærkontakter med påvist smitte.

Det vil i praksis si at man kan gå på jobb, men må sitte i karantene på fritiden.

– Jeg synes det høres meget rart ut. Det betyr at hvis jeg har en elev som er smittet nå, så må jeg sitte i karantene. Og hvis jeg får flere nærkontakter i den perioden jeg er på jobb, så må jeg i karantene på nytt etterpå. Har man skikkelig uflaks, så kan man ende opp med å sitte i karantene på fritiden i månedsvis, sier Evensen.

Gymlæreren innser at han har mange nærkontakter i løpet av en dag. Han ombestemmer seg og mener oddsen er «ganske stor oss» og ikke «uflaks».

Fra og med 1. januar trådde nye karanteneregler i kraft for ansatte i skoler og barnehager. Foto: Annika Byrde

Ber om møte

Selv om Evensen først og fremst deler sin bekymring for lærerne, frykter han også for elevene sin utvikling under den snart to år lange pandemien.

– Jeg tror vi er nære smertegrensen, ikke minst for elevene som går glipp av både faglig og sosial læring. Jeg opplever at mange kollegaer er bekymret for hvordan dette skal gå, sier Evensen.

Flere lærere TV 2 har snakket med før jul, ropte varsko om ekstrem slitasje og smittefrykt.

I romjulen har det derimot vært lite blest rundt smittetrykket. Når hverdagen nå har kommet i gang igjen etter ferien, mener Evensen at beslutningstakerne må se med egne øyne hvordan det er å stå i skolehverdagen før de iverksetter flere tiltak.

– Jeg skulle gjerne sett dem komme ut, være sammen med oss en dag, og lyttet til lærerne som faktisk er her ute. Å bare sitte på et kontor og vedta blir feil for meg, sier han.

– Blir litt tynt nå

Evensen roser sin egen skole, og sier han føler seg godt ivaretatt av sine ledere.

Han er også opptatt av å understreke full støtte til sykepleiere og andre yrkesgrupper som er utsatt for stor belastning.

Blikket til Evensen er først og fremst rettet mot regjeringen, som han har sendt flere spørsmål til uten å få svar.

– Det å komme med en takk til lærerne hvert kvartal blir litt tynt nå. Vi har stått i mye, og regjeringen har fått mye skryt for alle krisepakkene. Jeg vet likevel ikke om noen lærere som har sett noe til slike, sier han.

Slik svarer Kunnskapsdepartementet

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet svarer til TV 2 på e-post at de har full forståelse for Evensen sine bekymringer.

– Regjeringen er i likhet med læreren her bekymret for at elevene over tid går glipp av både faglig og sosial læring under koronapandemien. Derfor er vi så tydelig på at vi må gjøre det vi kan for å holde skolene åpne. Vi er glade for at lærere, som Magnus, forsvarer elevenes rett til opplæring og det viktige samfunnsoppdraget lærere har. Samtidig er vi opptatt av at skolene skal drives på en måte som er smittevernmessig forsvarlig, både for elever og ansatte, skriver Hølleland.

Han kjenner seg likevel ikke igjen i at regjeringen bare kommer med en takk til lærerne, uten å stille opp med mer.

Statssekretær Hallvard Hølleland (Ap) viser forståelse for lærerne sin situasjon, men sier regjeringen har gjort mye for å bedre situasjonen. Foto: Terje Pedersen

– Prioriterer lærere

– I motsetning til den forrige regjeringen prioriterer vi lærere i vaksinekøen, slik at de raskt blir enda bedre beskyttet. Regjeringen dekker også kommunenes utgifter til koronapandemien, dette gjelder alt fra overtid til renhold og desinfeksjon, skriver Hølleland.

Han sier partene rett før jul inngikk en avtale som minst fordobler betalinger for overtidsarbeid og i mange tilfeller også merarbeid under koronapandemien.

– Jeg vil oppfordre kommunen til å bruke mer penger på både renhold og andre type smitteverntiltak, dersom lærere opplever at dette ikke er godt nok i dag.

Statssekretæren svarer videre at regjeringen har tatt grep for å løse bemanningsutfordringene.

Her trekker han frem at de har gjort det enklere for studenter og pensjonister å jobbe i skolen, ved at de kan tjene mer uten å få avkortning på pensjon eller stipender fra Lånekassen.

Elsker jobben

Gymlærer Magnus Evensen (38) ved Tokerud skole håper man snart kan vende tilbake til vanlig hverdag. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Evensen håper i det lengste at inngangen til det nye året ikke blir så vanskelig som man tror.

– Jeg er en type som i utgangspunktet elsker å jobbe mye, men i perioder har det vært ekstremt. Man rekker ikke å følge opp nære relasjoner man hadde tidligere, og det blir ofte lange dager med mange telefoner utenom arbeidstid.

Det er ingen tvil om at Evensen og kollegaene hans ønsker å gjøre en best mulig jobb.

– Det handler om stolthet i yrket og skolen du jobber for. Man vil gjøre det best mulig, men mange er nok veldig slitne. Vi er alle spente på hvordan det blir fremover, sier han.