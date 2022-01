LO-lederen krever «strømpakke 2.0»

Mandag stiger strømprisene igjen, og i Sør-Norge vil døgnprisen ligge på 1,3 norske kroner per kilowattime, viser tall fra Nord Pool.

Til tross for at staten i år tar 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime, får norske familier mer enn doblet sin strømregning i desember, sammenlignet med hva de har betalt tidligere år.

– Nå før nyttår har vi hatt betydelig høyere strømpriser i Norge enn resten av Europa. Nei, dette finner vi oss ikke i, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Ulogisk og uforståelig

Norge eksporterer store volum av egen strømproduksjon – og samtidig opplever nordmenn rekordhøye strømpriser. Dette har skapt stort engasjement og misnøye hos LOs medlemmer.

– Det er ulogisk, uforståelig og urettferdig. Det sier folk ifra om, og det må vi lytte til.

Nå krever LO-lederen at regjeringen kommer med flere tiltak for å bremse strømprisgaloppen.

– Regjeringens strømpakke, som ble lansert før jul, må følges opp med en strømpakke 2.0, sier Følsvik.

Hun mener det er flere knapper å trykke på i strømpakke-modellen.

– Vi har hele tiden sagt at strømprisene rammer bredt, da må vi ha ordninger som også treffer bredt, sier Følsvik.

– Systemet må granskes

Regjeringen har varslet at en energikommisjon skal finne ut hvordan Norge skal få nok og rimelig nok strøm til norske hjem og bedrifter på lengre sikt.

I romjulen kom også parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, på banen med krav om å reforhandle Norges kraftutvekslingsavtaler.

Også LO-lederen peker på et behov for å se på langsiktige tiltak som kan gjøre noe med kraftsituasjonen. Energikommisjonen må få et bredt nok mandat til å se på helheten i kraftmarkedet, sier Følsvik.

– Dette systemet må granskes, og endres slik at det legger til rette for at energiressursene kommer Norge til gode og styrker grunnlaget for sysselsetting her i landet.

– Hvis ikke vi løser dette risikerer vi at arbeidsplasser utraderes og at forskjellene i samfunnet øker, sier Følsvik.