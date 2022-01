De ville at datteren (8) skulle få hjelp – i stedet druknet hun sammen med sin mor

Det knirker i fjæringene i den spinkle køysengen i leiren utenfor Aten. Karwan Ghafur sitter sammen med to små døtre etter å ha blitt reddet etter nok en drukningkatastrofe i Eegerhavet.

De skulle vært seks, men er nå bare tre tilbake. De er knust av sorg etter å ha sett sine kjære dø.

Ghafur og familien bestemte seg for å forlate den kurdiske delen av Irak for å skaffe medisinsk hjelp til deres åtte år gamle datter, Raz, som har downs syndrom.

Karwan og de to døtrene er alene igjen etter at resten av familien omkom i et forlis julaften. Foto: Rudaw

Ønsket bedre liv

De visste reisen til Europa var farefull, men håpet at familien kunne skaffe seg et bedre liv der. Mest av alt håpet de at datteren med downs syndrom kunne få mer hjelp enn i hjemlandet. Julaften la de ut på ferden i en båt med anslagsvis 80 migranter om bord.

Rundt åtte kilometer fra øya Paros gikk det galt.

– Båten traff en stein og mistet kontroll. Disse to barna havnet i sjøen, men jeg klarte å redde dem. Jeg hadde ingen kontroll på situasjonen, sier Ghafur til den kurdiske TV-stasjonen Rudaw.

– Da jeg så bakover, så jeg at bølgene hadde dyttet båten tre meter unna oss. Jeg klarte ikke redde de andre, for båten sank, sier han videre.

Datteren Raz, hans kone og svigermor druknet.

De to jentene har mistet søsteren sin, sin mor og bestemor. Foto: Rudaw

En annen av migrantene, Awder Rasul, mistet to av sine fire barn på ferden.

Kvinner og barn

– Vi er dypt ulykkelige. Vi ringer rundt til organisasjoner for å få hjelp til å tak i de døde kroppene, sier han.

Overlevende har fortalt kystvakta at det var rundt 80 mennesker om bord. Fem kystvaktpatruljer, ni private fartøy, et helikopter og et militærfly deltok i søket etter overlevende.

16 personer ble funnet omkommet etter dette forliset, minst ni av dem kurdere, melder den kurdiske TV-kanalen Rudaw. Ifølge kanalen er Raz, hennes mor og bestemor er blant ofrene.

Økende strøm

Antallet migranter og flyktninger som reiser i gresk farvann, er høyere enn på flere måneder. Menneskesmuglere med base i Cesme og Bodrum på den tyrkiske kysten fyller båter og sender dem i retning Italia på en ny og farligere rute, melder den greske TV-kanalen ERT.

– I disse dager har den kriminelle aktiviteten fra smuglere, som ikke bryr seg om menneskers liv, tiltatt. Store grupper lidende mennesker blir plassert uten redningsvester i båter som ikke engang møter grunnleggende sikkerhetsstandarder, sier sjøfartsminister Giannis Plakiotakis i Hellas.

Både Hellas og andre europeiske land anklages for å tvinge flyktninger og migranter tilbake over grensa, kalt «pushbacks». Det betyr at de tvinges tilbake uten at de får mulighet til å søke asyl, noe som er ulovlig.

Nordmann avdekker lovbrudd

Tromsøværingen Tommy Olsen har blitt en viktig kilde til å dokumentere disse lovbruddene i Egeerhavet. Han har hjulpet flere internasjonale medier ved å avdekke overtrampene.

– Slike videoer får jeg daglig, sier han når TV 2 møter ham like før jul. Han viser fram grufulle videoer av skrekkslagne migranter om bord i overfylte båter.

Han startet facebooksiden Aegeran Boat Report i 2017, siden har det ballet på seg.

– Vi har sett video av gresk politi som skyter mot flyktninger i båter, sier han til TV 2.

– De knuser motoren på båten, eller kapper bensinslangen slik at båten ikke kan kjøre videre, sier han videre.

Greske myndigheter har ikke svart på TV 2s henvendelser i saken, men de har flere ganger avvist at de driver med «pushbacks».

2500 døde siden november

Tusenvis av mennesker på flukt fra krig, konflikt og fattigdom i Midtøsten, Asia og Afrika har forsøkt å komme seg til EU via sjøveien til Hellas. De fleste av dem har de siste årene lagt ut fra den tyrkiske kysten i skrøpelige båter med kurs for de nærmeste greske øyene i Egeerhavet.

FN anslår at mer enn 2500 mennesker er døde eller savnet til havs i forsøket på å nå Europa fra januar til november.

Den greske kystvakten anslår at rundt 11.000 mennesker har klart å komme seg til Italia fra den tyrkiske kysten de siste månedene, skriver nyhetsbyrået DPA.

Det finnes imidlertid ingen offisielle tall på hvor mange som har mistet livet på veien.