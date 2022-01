Dette bildet skaper spekulasjoner

Søndag kveld delte Kendall Jenner et innlegg med flere bilder av hvordan hun og kjæresten, Devin Booker, tilbrakte nyttårshelgen sammen.

Feiringen tok angivelig sted på en gård, med bare de to som gjester.

Det tok imidlertid ikke lang tid før kommentarfeltet tok fyr av fans som hadde lagt merke til en helt spesiell detalj.

Bryllupsspekulasjoner

På det femte bildet i sliden ser det nemlig ut som Booker har på seg en giftering.

Foto: Skjermdump fra Instagram

I kommentarfeltet er det flere som spør om andre også la merke til ringen. Mange sier seg enig om at det må være en giftering, mens andre er mer skeptisk. De påpeker blant annet at bildet er tatt i et speil, og at ringen derfor er på feil hånd.

Paret, som har vært sammen siden sommeren 2020, har foreløpig ikke svart på fansen sine spekulasjoner.