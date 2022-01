The Office-stjerne arrestert for ruskjøring

Amerikanske David Koechner (59), som spilte salgsmannen Todd Packer i den amerikanske versjonen av The Office, ble pågrepet på ettermiddagen nyttårsaften i Simi Valley, California, mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Løslatt

Politikilder opplyser overfor TMZ at de skal ha fått melding om en uberegnelig sjåfør på veien, som viste seg å være Koechner. 59-åringen skal deretter ha tatt en promilletest, og ble arrestert for ruskjøring og for angivelig å ha kjørt på et trafikkskilt.

RUSKJØRING: The Office-stjernen David Koechner ble pågrepet etter mistanke om ruskjøring på nyttårsaften. Her avbildet i 2019. Foto: Frazer Harrison / Getty Images / AFP / NTB

Ifølge nettstedet ble The Office-stjernen tatt inn i politiets varetekt, før han siden ble løslatt dagen etter. Koechner skal møte i retten 30. mars.

Komediestjerne

Koechner er best kjent som Champ Kind i Anchorman-filmene og som Todd Packer i situasjonskomedien The Office.

I disse dager skal han etter planen ut på turné med komedieshowet sitt. Det er imidlertid uvisst om arrestasjonen vil påvirke turnéen.

Anchormanstjernene Will Ferrel og David Koechner

59-åringen har tidligere vært gift med skuespilleren og forfatteren Leigh Koechner (55). De gikk hver til sitt i januar 2020 etter 22 år som ektepar.

Sammen har de barna Charlie, Margot, Sargent, Audrey og Eve.