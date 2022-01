Defineres ikke som toppidrett: Brann og 1. divisjonsklubbene nektes å starte opp som normalt

I løpet av januar kan eliteserieklubbene når som helst starte opp igjen med forberedelsene til en ny sesong i eliteserien.

Det kan imidlertid ikke 1. divisjonsklubber som Brann, Raufoss og Fredrikstad.

– Vi begynner jo å bli ganske herdet, så det er langt i fra den tøffeste situasjonen vi har vært gjennom i løpet av pandemien. Hvis det er sånn at vi kommer tilbake på feltet den 14. januar, så går det nok greit. Men skulle det strekke ytterligere ut, så blir det selvfølgelig langt mer krevende å takle, sier daglig leder Joacim Heier i Fredrikstad.



Fram til minimum 14. januar må de trene med restriksjoner som for eksempel en meters avstand – fordi det per dags dato kun er øverste nasjonale nivå som defineres som toppidrett.

– Da jeg leste om dette i desember, så trodde jeg det var en misforståelse. Men det var det dessverre ikke, sier daglig leder Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

Ifølge Norges Fotballforbund har regjeringen tatt utgangspunkt i Norges idrettsforbund sine definisjoner av toppidrett fra sommeren 2020: Da ble toppidrett definert til kun å omfatte øverste divisjon på seniornivå, kvalifiseringskamper til øverste divisjon, samt NM-finaler.

Disse har nå fritak fra de strenge nasjonale restriksjonene for voksenidrett og kan trene som normalt.

I Norsk Toppfotball stusser man nå på restriksjonene som er innført.

– Dette er jo snakk om små eller mellomstore bedrifter som nå har forsterket seg av at Brann er blitt en 1. divisjonsklubb. Da snakker vi egentlig om at virkelig store bedrifter har fått yrkesforbud uten at verken vi som næringslivsorganisasjon eller NIF (Norges idrettsforbund) har vært med i prosessen. Det må vi innrømme at vi synes er utrolig tøft for vår bransje, sier Øverland.

Han påpeker at det nå for første gang gjøres forskjell på klubber i eliteserien og 1. divisjon.

– Hele veien har vi hatt «medvind» på at dette er toppidrett og at det handler om arbeidsplasser. Så det er jo første gang under hele pandemien at det gjøres en slik forskjell, sier Øverland.

Har fått positive signaler

Ifølge han er frustrasjonen stor ute i klubbene.

Flere hadde planlagt å starte opp tidlig i januar, men lever nå i uvisshet rundt når man kan være i gang igjen for alvor.

– Informasjonsbehovet er kjempestort. Frustrasjonen er stor rundt manglende kommunikasjon fra oss på Ullevaal rundt dette. Klubbene lurer jo på hvorfor vi ikke får mer gjennomslag og er kritiske til dette, sier Øverland.

Ifølge Øverland er det planlagt et informasjonsmøte med klubbene klokken 12.00 i dag.

– Vi har jobbet med dette de siste dagene og det er positive signaler på at vi er inne igjen fra 14. januar. Samtidig er ingenting i boks før det faktisk er i boks, men vi har i alle fall fått positive signaler fra NFF-systemet på at man tror det går seg til, sier Øverland.

Det er signaler som mottas med glede i Fredrikstad.

– Vi skulle egentlig ikke begynt å trene igjen før neste uke. Så hvis det er slik at vi kommer i gang for fullt uka etter, så er sesongen såpass langt at jeg ser på dette som relativt uproblematisk, sier han.

Han går ut i fra at signalene stemmer – og viser blant annet til at spillerne i Fredrikstad er heltidsansatte som har fotballen som jobb.

– Det gir jo noen litt pussige situasjoner når man gjør det såpass enkelt at det er øverste nivå som blir definert som toppidrett. Forskjellene blir jo veldig synlige: Jeg vil jo tro det er mindre sannsynlighet for smitte hos profesjonelle på nivå to i fotball kontra det som i enkelte andre idretter kan være amatører på øverste nivå. Jeg vil tro myndighetene også ser den logikken, sier Heier.

Ifølge Leif Øverland i Norsk Toppfotball skulle blant annet Raufoss startet opp allerede i dag. Flere 1. divisjonsklubber hadde planlagt oppstart 8. januar, mens for eksempel Brann – som fikk forlenget sesongen sin – har planlagt oppstart 14. januar.

– Er det noe håp om å kunne komme i gang før 14. januar?

– Det er ikke en problemstilling foreløpig. Vi har respekt for smittebildet som er nå og det som er bestemt, men samtidig glad for signalene vi har fått om at vi kan være i gang igjen fra 14. januar, sier Leif Øverland.

– Må ha enda strengere tiltak

Kulturdepartementet bekrefter til TV 2 at toppidrettsdefinisjonen har blitt snevret inn for å få kontroll på smitten, men de vil ikke spekulere i om dette kan endre seg før tidligst midten av måneden.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt, sier departementet i en uttalelse.

TV 2 har vært i kontakt med Helsedirektoratet, og de henviser til kulturdepartementet. Norges idrettsforbund (NIF) har enn så lenge ikke svart på vår henvendelse.