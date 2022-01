Mann (20) mistenkt bortført i nærmere ett døgn – slik forklarer politiet saken

TOLGA/OSLO (TV 2): Rett før midnatt søndag dukket mannen opp. Da hadde han selv gitt beskjed til sine pårørende om at han var frigitt av gjerningspersonene.

Natt til søndag 2. januar ble tre personer utsatt for vold ved en adresse i Vingelen i Tolga kommune i Østerdalen.

En av de tre personene ble så mistenkt bortført fra stedet, og i løpet av hele søndagen var store politistyrker ute å lette etter den 20 år gamle mannen.

Satte opp veisperringer

Det ble blant annet satt opp veisperringer på fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag, og politiet holdt mulighetene åpne for at gjerningspersonene kunne ha forlatt landet.

Politiet mistenkte også at ut i fra sakens karakter, kunne det være for 20-åringens liv og helse.

Like før midnatt publiserte imidlertid Innlandet politidistrikt en melding på Twitter om at mannen var kommet til rette.

Ingen pågrepet

De hadde derimot ingen ytterligere informasjon om hva som hadde skjedd, og hvorvidt 20-åringen var skadet. I meldingen ble det varslet ytterligere informasjon mandag formiddag.

Mandag morgen er det foreløpig ikke pågrepet noen mistenkt for forholdene, og ingen er siktet, det opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Samtidig opplyser de at den savnede selv meldte fra til pårørende om at han var frigitt av gjerningspersonene.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland opplyser at de etterforsker saken med full styrke mandag.

– Vi har en formening om motivet, og jobber ut i fra flere hypoteser. Men av hensyn til etterforskningen kommer vi ikke til å gi ytterligere detaljer om de ulike motivene vi jobber med, sier Stolp Ekeland til TV 2.

Fikk beskjed via pårørende

Politiadvokaten sier at de ble varslet via 20-åringens pårørende om at han var kommet til rette.

– Vi har en formening om hvor han befant seg, men kommer ikke til å gå ut med detaljer om hvor dette var, sier hun.

Stolp Ekeland bekrefter at mannen ble frigitt et sted i Norge.

– Hva kan du si om hans helsetilstand?

– Han er stabil, og har fått helsetilsyn etter at han kom til rette. Etter omstendighetene har han det greit, men han vil følges opp videre.

Ikke avhørt

På grunn av mannens helsetilstand har det foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre et avhør.

– Det avhenger av tilstanden utover, og andre omstendigheter. Men vi håper å gjennomføre det så snart som mulig.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvorvidt det har blitt brukt våpen i forbindelse med den mistenkte bortføringen og voldsepisoden i forkant.

De to andre personene som var involvert i voldsepisoden er avhørt, og politiet jobber med opplysninger knyttet opp mot mulige gjerningspersoner gitt fra disse to.

Foreløpig er det ingen navngitte personer som er mistenkt eller siktet.

– Det viktigste er å fortsatt ivareta de fornærmede i saken, og selvfølgelig jobbe videre med etterforskningen for å avklare hendelsesforløp. Vi avventer også svar på spor som ble sikret i kriminaltekniske undersøkelser, og jobber med ulike tips, sier Stolp Ekeland.

– Svært traumatisk

Mannens bistandsadvokat Helge Hartz opplyser til TV 2 at hans klient etter forholdene har det greit.

HAR DET GREIT: Bistandsadvokat Helge Hartz sier at hans klient har det etter forholdene greit. Foto: Heiko Junge

– Det er åpenbart at både han og foreldrene har opplevd noe som er svært traumatisk, men han har kommet til rette og jeg bistår hele familien. Jeg har vært med han i avhør i natt, sier Hartz.

Bistandsadvokaten opplyser at de skal møtes senere mandag og fortsette samtalene.

– Han har forklart seg om hendelsen slik han opplevde det. Etter forholdene tatt i betraktning så er han fysisk i ok form. Men det han har vært gjennom er noe ingen vil oppleve, så det er vanskelig å si noe om ettervirkningene her, sier Hartz.