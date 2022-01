Nils Lexerød ny Vålerenga-trener

Oslo-klubben offentliggjorde mandag at de har hentet U23-landslagstreneren som ny hovedtrener.

TV 2 kunne mandag formiddag erfare at Vålerenga hadde kommet til enighet med 45-åringen om at han tar over jobben etter danske Jack Majgaard Jensen.

Senere samme dag offentliggjorde VIF selv overgangen.

– I mine øyne er dette den mest attraktive trenerjobben i norsk kvinnefotball akkurat nå. Vålerenga er stor klubb der mange av forutsetningene for sportslig suksess er på plass, med en flott arena og landets beste supportere. Klubben har en god ledelse, og jeg trigges av de strategiene og planene som klubben har for å bli den ledende kvinneklubben i Norden, sier Lexerød til klubbens eget nettsted.

Lexerød har i flere år hatt ansvar for U23-landslaget for kvinner i tillegg til å være seksjonsleder for topptrenerutdanningen i NFF.

Han kom inn i NFF-systemet fra Kvik Halden i 2015 da han tok over som J19-landslagtrener, en jobb han hadde frem til 2019.

Etter det TV 2 forstår, så skal Lexerød ha vært Vålerengas førstevalg til å overta trenerjobben.

Det ble jobbet intensivt i november og desember 2021 med å finne en ny hovedtrener. Målet skal ha vært å ha ansettelsen klar før jul, men prossessen ble såpass krevende at det strakk seg over nyttår.

– Nils bringer med seg kjennskap til hvordan de beste klubbene i Europa tilrettelegger alle sider ved treningsprosessen og spillerutvikling. Med han ved roret vil vi kunne utvikle oss videre på disse områdene og gi spillerne våre muligheten til å realisere drømmen om Champions League spill, sier klubbdirektør Harriet Rudd om ansettelsen.



Det ble 13. november klart at danske Jack Majgaard Jensen og Vålerenga skulle skille lag etter to sesonger sammen.

Den danske treneren ledet Oslo-klubben til både serie- og cupgull i sin første sesong og avsluttet tiden i Vålerenga med å slå Sandviken i cupfinalen i 2021.