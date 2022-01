Sandstø om overgangskaoset: – Vi fortjener ris

Søndag annonserte Jerv at de hadde signert midtstopper Sonni Nattestad. Senere på kvelden bekreftet klubben at kontraktsinngåelsen var avbrutt da Jerv fant ut at Nattestad var involvert i «en sak de burde hatt kjennskap til» og en sak Jerv «som klubb ikke kan stå inne for eller assosieres med».

Nattestad var innkalt som hovedvitne til ankesaken mot voldtektsanklagede Babacar Sarr. Ifølge Josimar ble rettssaken utsatt på ubestemt tid fordi midtstopperen ikke ønsket å møte i retten.

Til Josimar opplyste Ingvild Thorn Nordheim ved statsadvokatens kontor i Molde at Nattestad heller ville spille kamp enn å møte i retten.

Slik svarer treneren

Mandag forklarer Jerv-trener Arne Sandstø hvorfor det ikke ble noe av Nattestad i Jerv og prosessen rundt overgangssaken.

– Vi har visst for lite og kan ikke gå i detalj om saken, men helt tydelig så vet vi lite om den. Vi har rett og slett visst for lite, sier Sandstø til TV 2.

– Jeg kan ikke gå i detalj på noen navn, men våre støttespillere, gode venner og kollegaer har kommet med god informasjon om saken i ettertid. Å hente en fotballspiller er en lukket prosess, man er redd for at andre skal snappe det opp, og det gjør dette litt mer komplisert. Vi burde visst mer, slår Sandstø fast.

På spørsmål om hvilken bakgrunnssjekk klubben gjorde på Nattestad, svarer Sandstø:

– Det er en sportslig bit som han leverer på. Vi har snakket med referanser, men angående saken har vi trodd i stedet for å vite. Det burde vi ikke gjort.

– Nattestad er jo ikke et spesielt kjent navn utenom denne saken. Hvis dere visste noe om ham, hvordan kunne dere ikke vite nok om denne saken før dere signerte ham?

– Vi vet at ting skjedde i Molde, men utover det vet vi for lite, svarer Jerv-treneren.

LANDSLAGSSPILLER: Sonni Nattestad, som har fortid i Aalesund og Molde, spiller for landslaget til Færøyene. Foto: Liselotte Sabroe

Ikke snakket med Nattestad

Sandstø sier til TV 2 at de ikke har hatt direkte kontakt med Nattestad selv, men gjennom agenten.

– Agenten var veldig forståelsesfull for at det ikke ble noen avtale her, sier Sandstø.

– Holdt agenten noe skjult i denne saken?

– Det kan jeg ikke kommentere, for vi vet for lite om saken.

Spillerens agent, Jákup Í Stórustovu, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Mener Jerv fortjener ris

Når det gjelder avtalen, sier Jerv-treneren at alt som kunne gjøres «uten å se hverandre» var gjennomført og at kun signaturen til Nattestad manglet.

– Vi får ros når vi gjør bra ting og ris når vi ikke gjør godt nok arbeid, og det fortjener vi i denne saken. Så må jeg påpeke at alle som er på Levermyr... Det er ensidig skryt av atmosfæren og folkene rundt, sier Jerv-treneren.

– Om overgangen ikke hadde fått så mye reaksjoner i sosiale medier, og utenom, hadde dere fortsatt med avtalen?

– Jeg tror at vi med de opplysningene vi har fått i ettertid, så hadde vi avbrutt avtalen. Vi må lære av det og sjekke grundigere. Vi er ekstremt flinke på sport, så må vi bli flinkere på overgangsbiten. Livet er en lang læringsprosess, konkluderer Sandstø.