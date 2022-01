Støre venter kraftig smitteoppgang i januar

Støre sier regjeringens linje fortsatt vil våre å kontrollere smitten.

– Det vi har satt i gang i dag, virker. Vi har lave tall sammenlignet med andre land. Men vi venter at det nå kan gå kraftig opp når folk går tilbake til sitt vanlige virke i januar, sa Støre på NRKs politisk kvarter mandag morgen.

– Vanskelig

Han gir ingen konkrete signaler om hvorvidt det blir gjenåpning, forlengede tiltak eller innstramminger når de nåværende nasjonale bestemmelsene utløper 14. januar.

– Vi må bruke de ti dagene som ligger foran oss på å evaluere og se på det FHI sier. Julen er en periode der det er vanskelig å måle, teste og telle koronasmitten, sier Støre.

USIKKER: Statsministeren sier det er mye usikkerhet knyttet til hvordan smitten vil utvikle seg i Norge på nyåret. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Han legger til at regjeringen håper på at massetesting av elever kan føre til at videregående skoler raskest mulig kan gå fra rødt til grønt nivå.

Usikker på skjenkestopp

Blant de inngripende tiltakene regjeringen har innført, er full nasjonal skjenkestopp. Opposisjonsleder Erna Solberg (H), som også var gjest i politisk kvarter, sier hun er usikker på om dette tiltaket er nødvendig, men avviser kategorisk at Stortinget vil overprøve noen av regjeringens koronatiltak.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg uttalte til TV 2 søndag at de forventer «skyhøye smittetall» på nyåret.

– Nå som folk gjenopptar sine vanlige liv etter ferien vil smittetallene skyte i været. Bølgen kommer, men når vi når toppen, det er usikkert per nå, sa hun.

– Kan stå i fare

Selv om mange nok håper at nytt år også vil gi nye muligheter på koronafronten, er helsedirektør Bjørn Guldvog svært forsiktig med å være optimistisk.

I et intervju med P4 mandag morgen sier han at det er svært mye usikkerhet knyttet til omikron-varianten, og at også årets 17.mai-feiring slik vi kjenner den kan stå i fare.

– Jeg er ikke like sikker nå. Vi kan få enda et år uten barnetog og store selskaper på 17. mai, sier Guldvog til P4.

Også fagdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold peker på en stor usikkerhet.

– Vi frykter en ny smittebølge i januar. Det mener vi på grunnlag av utviklingen i andre land som har lik smitte som oss, og erfaringene derfra når omikron tar over. Vi har tiltak som vi håper vil bremse utviklingen, men alt tyder på at vi vil få en økning i smitte, sier Vold til TV 2.

Optimisme i Danmark

I Danmark derimot er det litt mer optimistiske. En ny undersøkelse fra Statens Serum Institut (SSI) viser nemlig at risikoen for å havne på sykehus er halvert med omikron, sammenlignet med delta.

Til dansk TV 2 sier fagdirektør Tyra Grove Krause at dette kan bety at livet går tilbake til normalt i mars.

– Det tror jeg, den kommer til å ha oss de neste to månedene, så håper jeg vi får våre normale liv tilbake.

