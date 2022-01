Dansk folkehelsedirektør: – Vi kan ha våre normale liv tilbake om to måneder

En ny undersøkelse fra Statens Serum Institut (SSI), Danmarks svar på Folkehelseinstituttet, viser at risikoen for innleggelse er halvert med omikron sammenlignet med delta.

Det har gitt danske myndigheter troen på at pandemien går mot slutten i vårt naboland.

FAGDIREKTØR: Tyra Grove Krause tror dansker snart kan leve som normalt.

Til dansk TV 2 sier fagdirektør Tyra Grove Krause at dette kan bety at livet går tilbake til normalt i mars.

– Det tror jeg, den kommer til å ha oss de neste to månedene, så håper jeg vi får våre normale liv tilbake.

Hun tror de to neste månedene kan bli svært krevende, med mye smitte. Danmark preges av en kraftig smittebølge, med opp mot 10.000 daglige smittede.

Krause tror at omikron-varianten deretter vil gi god immunitet i befolkningen.

– Omikron vil toppe i slutten av januar, og i februar vil vi se et fallende smittetrykk og et avtagende press på helsevesenet. Men vi skal anstrenge oss i januar, for det blir en tøff måned å komme gjennom, sier hun.