Når Tour de Ski skal arrangeres i den mesterskapsfrie sesongen 2023/2024 bør den se helt annerledes ut enn i dag. Skrot alle planer, finn tilbake til galskapen og «make Tour de Ski great again». Her er Petter&Petters drømmetour!

Sammenliknet med glansdagene er programmet i denne sesongens utgave av Tour de Ski et eneste stort gjesp. Riktignok er det mer spennende i dameklassen enn noen gang før, men det skulle nå strengt tatt mangle når tiden i sammendraget bare så vidt har passert timen i det de legger ut på den siste etappen i Val di Fiemme.

Det eneste som ville vært verre enn årets tourprogram ville vært ett års pause, som tross alt var alternativet med så tidlig OL-start i Beijing.

Hva skjedde egentlig med Tour de Ski? Hvor ble det av de spektakulære etappene? Hva skjedde med bysprintene og de lange løpene? Hvor ble det av den innledende prologen og fellesstartene stappfulle av bonussekunder? Hvorfor er samtlige renn klin like det de ellers går i verdenscupen hver eneste helg, med den avsluttende alpinbakken som et hederlig unntak?

Dette er jo ikke den Tour de Ski som tok langrennsmiljøet og -publikum med storm. Dette er ikke touren vi forelsket oss i. Vi hadde altså noe som funket, og så har vi havnet lenger og lenger vekk fra suksessformelen. Dette går ikke lenger. Noe må gjøres. Galskapen og spenningen må tilbake.

Her er vår drømmetour!

I 2023/2024-sesongen bør Tour de Ski starte med 3,75 og 5 kilometer prolog i skiskytternes mekka Oberhof søndag 17. desember. Tidlig start gir god avstand til mesterskap i alle andre år, og langrennssporten tar samtidig grepet om TV-ruta i juletida. To og en halv time øst for Oberhof finner du Dresden, der touren på kvelden dagen etter bør ha sin første av flere bysprinter på kveldstid.

Snaut to timer sørøst for Dresden finner du VM-byen fra 2009, Liberec, og litt lenger sør har de tidligere hatt Tour de Ski-etapper i Nove Mesto. Vi lar tsjekkerne få krangle om tourens første distanseløp, et klassisk distanserenn. Aller helst kan dette være en jaktstart, for å bidra til størst mulig spenning i sammendraget.

Midt mellom Liberec og Nove Mesto ligger Praha, som får æren av å ha tourens andre bysprint - i klassisk stil. Langrennssporten står sterkt i Tsjekkia og her skal tsjekkerne få by opp til folkefest i en av Europas mest populære hovedstader. Praha har både gater, parker og broer som kan gi touren nok en spektakulær etappe. Også denne bysprinten skal selvsagt gå om ettermiddagen/kvelden.

Fra Praha går det både fly, tog og bilveier sørover i Europa, og før neste etappe må sirkuset flyttes til Italia og Toblach. Der bør man ha et kort klassiskrenn, nærmere bestemt 5/10 kilometer med individuell start, før en av tourens virkelige klassikere. Langløpet fra OL-byen Cortina til Toblach må være en del av touren. Snakk om julegave til både utøvere og publikum!

Fra Toblach til hoppbyen Innsbruck er det ikke lange biten. Etter en liten tog- eller biltur er utøverne klare for tourens siste bysprint. Dermed inkluderes også Østerrike i Tour de Ski, som i altfor stor grad har vært begrenset til noen få land. Her er også Seefeld et godt alternativ.

Fra Østerrike er det ikke langt til VM-løypene i Oberstdorf, som skal selvsagt få være med på moroa. Her er det godt lagt til rette for 15/20 kilometer fellesstart med skibytte, en øvelse det bør være plass til i touren. Også her skal man kunne plukke bonussekunder underveis, kanskje også for raskeste skibytte? Tour de Ski trenger spenning og show!

Sveits hører hjemme i Tour de Ski, og det første stedet som bør få touretapper i Sveits er Val Müstair. Der vokste tourkongen Dario Cologna opp. Hvorfor ikke hedre han med Cologna Classic, en klassisk fellesstart over 10/15 kilometer. Det hadde Dario fortjent!

Avslutningshelgen i Val di Fiemme byr alltid på spenning. Tilbake skal den lange klassiske fellesstarten som i flere tilfeller har avgjort touren. Slitne utøvere skal spurte om bonussekunder underveis og i mål, og smørerne skal få en siste skikkelig test på klisterføret i solhellingen ved Lago di Tesero.

Det eneste positive ved årets utgave av Tour de Ski er den avsluttende monsterbakken. Med så få renn betyr den i utgangspunktet altfor mye for sammendraget til å høre hjemme i en minitour, som jo årets Tour de Ski er, men i vår drømmetour er den selvsagt med. Underholdningsverdien er enorm og TV-tallene deretter.

Bakkespesialistene får sin mulighet til å skinne sammen med nyttårsrakettene på årets siste dag, og når vinneren krysser målstreken i flomlyset i alpinbakken skal Val di Fiemme fylles av fyrverkeri!

Petter&Petters drømmetour:

17. desember: 3,75/5 kilometer prolog fristil, Oberhof

18. desember: Bysprint fristil, Dresden

19. desember: Hvile/transport

20. desember: 10/15 kilometer klassisk jaktstart, Liberec/Nove Mesto

21. desember: Bysprint klassisk, Praha

22. desember: Hvile/transport

23. desember: 5/10 km klassisk, Toblach

24. desember: 35 km jaktstart fristil, Cortina-Toblach

25. desember: Hvile/transport

26. desember: Sprint fristil, Innsbruck

27. desember: 15/20 km fellesstart med skibytte, Oberstdorf

28. desember: 10/15 km klassisk fellesstart, Val Müstair

29. desember: Hvile/transport

30. desember: 20/30 km fellesstart klassisk, Val di Fiemme

31. desember: Monsterbakken, Val di Fiemme