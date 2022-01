De ladbare hybridene fikk nye avgifter fra nyttår. Det har gitt til dels store utslag. Det nye avgiftssystemet straffer bilene som har kort rekkevidde på strøm og gjør disse dyrere.

En av modellene som virkelig har fått merke det, er Ford Explorer. Dette er en ladbar SUV med sju seter og 4x4. Den elektriske rekkevidden er på 42 kilometer, målt etter den offisielle WLTP-metoden. Fra nyttår gikk avgiftene til staten på denne opp med hele 81.040 kroner.

Explorer er en stor og kostbar bil i utgangspunktet. Uten den ladbare hybridlinjen, ville den vært tilnærmet uselgelig i Norge.

Dette er ny startpris

Nå er det klart at importøren kompenserer for nesten halvparten av avgiftsøkningen.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

– Explorer personbil øker med 81.040 i avgift, men 42.600 i veiledende pris. Vi setter med andre ord ned vår pris med 38.440 kroner. Her har vi valgt å «absorbere» halve den voldsomme avgiftsøkningen som denne bilen fikk fra 1. januar, forteller Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

Ford selger to versjoner av Explorer i Norge, ST-Line og Platinum. De nye prisene på disse er henholdsvis 947.700 og 964.700 kroner.

Her sprakk nyheten om nye avgifter på ladbare hybrider

Explorer er en suksess i Norge, det hadde den nok ikke vært uten ladbar hybrid-drivlinje.

Elbilene passer ikke alle

Anne Sønsteby i Ford er en av flere som mener de ladbare hybridene har en viktig rolle også de kommende årene:

– Frem til ladeinfrastrukturen og utvalget av elbiler er bedre enn i dag, er de ladbare hybridene for mange en mer miljøvennlig løsning enn biler med tradisjonell drivlinje, . Det er fremdeles slik at elbilegenskapene ikke er gode nok til å dekke alles behov og formål. Det være seg alt fra å trekke tung tilhenger, stort plassbehov inni bilen, til utfordringer med å få ladet den ofte nok i forhold til det faktiske bruksmønsteret av bilen, uavhengig av vær og temperatur.

Noen elbileiere merker høye strømpriser bedre enn andre

Explorer-prisen er på i underkant av en million kroner, men da er også svært mye utstyr inkludert.

Halvparten kjørt på strøm

Hun understreker at de ladbare hybridene i mange tilfeller gjør unna mye av kjøringen på strøm:

– Ifølge europeiske data fra den faktiske bruken av vår Kuga ladbar hybrid, ble i gjennomsnitt halvparten av kjørelengden alle disse bilene tilbakela, gjort helelektrisk. Mer enn 2/3 av kjøreturene den ble brukt til var 50 kilometer eller kortere og kunne vært kjørt helelektrisk. Det sier litt om hvor miljøvennlig ladbar hybrid er i faktisk bruk. Vår nye 2022-modell av Kuga ladbar hybrid får nå dessuten enda lengre helelektrisk rekkevidde – på opptil 64 kilometer ved kombinert kjøring og opptil hele 88 kilometer ved bykjøring, sier Sønsteby.

Ford Kuga ladbar hybrid har økt prisen med i overkant av 20.000 kroner fra nyttår.

Kuga øker i pris

Hun legger til:

– Basert på det faktiske bruksmønsteret av vår ladbare Kuga, har vi derfor stor tro på at denne teknologien definitivt har en berettigelse i overgangen til helelektriske biler. Det er selvsagt ikke gunstig at disse, midt i en slik overgang, blir gjort dyrere. Samtidig vil både driftsutgiftene og innkjøpsprisen fortsette å gjøre disse til et attraktivt økonomisk og mer miljøvennlig alternativ til en bil med forbrenningsmotor.

Aprops Kuga: Denne har fått en avgiftsøkning på 20.600 kroner fra nyttår. Dette slår direkte ut på prisen. Ford selger også en varebilutgave av Explorer i Norge. Den har fått 16.264 kroner i økt avgift, men går ned 22.176 kroner i pris som konsekvens av importørens prisreduksjon.

LES MER: Denne Ford-suksessen forsvant fra Norge i fjor

Se video av Ford Explorer under: