Fotballryktene: – Lukaku vil gjenforenes med Conte i Tottenham

Se TV 2s reporter på Stamford Bridge forklare Lukaku-situasjonen øverst!

Newcastle skal inn i sitt første overgangsvindu med nye eiere og Atletico Madrid-back Kieran Trippier kan bli den første signeringen. Det skriver flere engelske medier, deriblant Express.

Romelu Lukaku er misfornøyd med situasjonen i Chelsea og ble vraket til storkampen mot Liverpool søndag. Nå skriver Gazzetto Dello Sport at spissen skal ønske en gjenforening med Antonio Conte i Tottenham til sommeren. Conte trente Lukaku i Inter.

Ousmane Dembele og Anthony Martial kan bytte klubber i januar. Katalanske Ara skriver at det kan være snakk om en byttehandel mellom Barcelona og Manchester United i januar.

En annen som kan være på vei til Manchester United er River Plate-spiss Julian Alvarez, ifølge Express. The Express skriver at agenten er på vei til Manchester for et «overgangsmøte».

Det kan bli overgangskrig mellom Manchester United og Liverpool om Leeds-forsvarer Charlie Cresswell. The Sun skriver at 19-åringen er sterkt ønsket både på Anfield og Old Trafford.

Den brasilianske keeperen Neto har fortalt Barcelona at han ønsker en retur til hjemlandet og Flamengo i januar, skriver El Nacional.

Wolves-ving Adama Traoré er ønsket av Tottenham og West Ham, ifølge The Telegraph. Ulvene ønsker seg en overgangssum på 240 millioner kroner.

Everton skal være på nippet til å signere Nathan Patterson fra Rangers, ifølge Daily Mail. Forsvarsspilleren skal koste omtrent 120 millioner kroner.

The Sun skriver at Blackburn-spiss Ben Bereton Diaz er ønsket av både Leeds og Brighton.