16 Barcelona-spillere ute – utskjelt spiss ble helten

Mallorca-Barcelona 0-1

Katalanerne gikk inn i kampen med en betydelig skade- og suspensjonsliste. På toppen av det er den spanske giganten rammet av et smitteutbrudd.

Disse spillerne er ute Sergiño Dest Philippe Coutinho Ez Abde Ousmane Dembélé Gavi Jordi Alba Balde Dani Alves Sergi Roberto Martin Braithwaite Pedri Ansu Fati Memphis Depay Moussa Wagué Sergio Busquets Yusuf Demir (utløser angivelig en bonus på ti millioner euro neste gang han spiller. Derfor er det en vrien situasjon)

Xavi klarte imidlertid å stable et lag på beina. Han måtte sette sin lit til at den tidvis utskjelte spissen Luuk de Jong skulle score målene.

Kampen begynte ikke særlig godt for 31-åringen. De Jong dro til fra 17 meter, men ballen skled av foten og spratt ut til innkast.

Nederlenderen kom seg mer og mer med i kampen. Først vant han krigen i boksen og tuppet ballen i stolpen. Så dundret han ballen i tverrliggeren med et svært akrobatisk saksespark.

Like før pause lyktes spissen. Igjen var han sterk i boksen, og fikk stanget inn 1-0.

– Alle er veldig klare over at mange mener at han ikke er god nok for Barcelona. Da betyr en sånn type scoring veldig mye også, om han er på vei ut dørene, sa TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

– Mye av problemet også er at han har passet dårlig til den type fotball Barcelona tradisjonelt sett vil spille. Og det er ikke hans feil, minnet hun om.

På overtid reddet Marc-André ter Stegen seieren med en fenomenal refleksredning.

– Den er spinnvill, utbrøt TV 2s kommentator Robin Grov.

Tre poeng betyr at et kriserammet Barcelona klatrer opp til femteplass i LaLiga. De er bare ett poeng bak Atlético på den viktige fjerdeplassen.

Xavi stilte med følgende startellever:

Ter Stegen – Mingueza, Piqué, García, Araújo – Iglesias, F. de Jong, Puig – Akhomach, L. de Jong, Jutglà.