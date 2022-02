"Joda, den er kul og rask. Men den har jo ikke firehjulsdrift. Det er helt håpløst på vinteren".

Den setningen har jeg hørt mange ganger når det har vært snakk om BMW M3. En bil som i utgangspunktet kan fungere både som familiebil og sportsbil. Sedanen er nemlig praktisk – med et helt greit bagasjerom og mulighet for taklast – samtidig som den kjører fletta av nesten alt du måtte kaste etter den.

På sommeren, vel og merke.

BMW har vært kategoriske på at M3 skal ha bakhjulsdrift. Det er helt avgjørende del av konseptet.

Men så fant de ut hvordan de kan lage firehjulsdrift som kan kobles ut, slik at du har ren bakhjulsdrift, om du heller vil det. Vi snakker pose, sekk, bag, koffert og alt annet du kan komme på – i ett!

Da passer det perfekt at vi er inne i en kuldeperiode, når bilen skal testes!

Valg å ta

Nysnøen ligger og glitrer i det lave solskinnet. Gradestokken viser 10 blå. På en stille fjellvei i Krødsherad står M3 Competition xDrive og romler stillferdig på tomgang. Puster ut. Det knitrer iltert under panseret. Snøføyka har lagt seg både inne i felgene, langs sideskjørtet og oppover hekken. Den har fått strekke litt på beina i dag.

Mens jeg lar pulsen synke, tenker jeg tilbake på kjøreturen hit. Hårnålssvingene dekket av is og snø. Helt sikkert morsomt med en vanlig M3, også. Men ikke like morsomt som med bilen jeg har foran meg, akkurat nå.

Firehjulsdriften gjør nemlig at den plukker opp fart i et forrykende tempo. Men samtidig lar den hekken komme seilende i svingene, slik vi er vant med i modellene med bakhjulsdrift.

Denne "norske" M3-en går på anabole steroider

Å kalle den en hyttebil, er å ta i. Bakkeklaringen er nemlig kun 12 centimeter. Men BMW M3 Competition xDrive kan i alle fall brukes hele året.

Finjustering

Et artig poeng med denne bilen, er at du kan styre både hvor bakhjulsdrevet du ønsker at den skal være (4WD / 4WD Sport eller ren RWD) – og hvor mye ESP-systemet skal gripe inn. Vi er jo vant med tre nivåer: Av, på eller delvis på. Men her kan du altså finjustere nøyaktig hvor løs i snippen du vil at M3-en din skal være. Artig!

Er du alene på slike veier som vi har funnet fram til her, velger du gjerne å la den få litt spillerom. Og den svarer med å få deg til å føle deg som en verdensmester.

Det er selvsagt på slike veier, på denne tiden av året, at du virkelig vil sette pris på firehjulsdriften. Vi har jo kjørt M4 med bakhjulsdrift på sommerføre – og savnet ikke firehjulsdriften nevneverdig da. I alle fall ikke så lenge asfalten er tørr. Problemet med Norge er bare det at asfalten ofte ikke er tørr – og store deler av året kan den være dekket av is, slaps, snø – eller en salig blanding av alt sammen.

Og i hverdagen er det godt å ha tryggheten om at du kommer fram, i tillegg til muligheten til å utnytte litt mer av bilens voldsomme muskler.

Les vår test og se video av BMW M4 Competition her

Vekt-trylling

Vinterføre og vinterdekk er ikke ideelt om du ønsker å pushe G-krefter og virkelig kjenne på bilens egenskaper i svinger. Men vi vet fra før at M3 og M4 leverer varene her. Vårt inntrykk er at de ekstra 50 kiloene ikke gir noen utfordringer i xDrive-utgaven.

Akkurat det er ikke overraskende. Vi har jo sett hvor mye vekt BMW kan «trylle bort» i elbilen i4 M50 xDrive. Vi snakker om en bil som veier over 2,2 tonn (400 kilo mer enn M3!) – men som likevel føles engasjerende, balansert og leken på svingete vei.

Setter spor etter seg: Skal du ha morsom vinterbil, er dette et svært godt alternativ.

Ekstrem akselerasjon

En annen fin indikasjon på hvor mye firehjulsdriften har å si for akselerasjonen, får vi ved å teste launch control. Gasspedalen og bremsen hardt inn – motoren i helspenn – og så slippe gassen. Bang! Der flyr vi av gårde. Selv med xDrive er det antydning til spinning – men det aller meste av kreftene plantes i bakken. Dette er brutalt!

Her starter du nemlig i førstegir. I en vanlig M3 starter den i andregir – for å ikke spinne bort alt av krefter de første meterne. Forskjellen er helt klart merkbar. Bilen vi kjører nå klarer 0-100 km/t på 3,5 sekunder. Men enkelte har målt den til lavere tid enn det. En vanlig M3, og det meste annet, vil bli stående igjen i eksosen.

Hvert girskift blir markert med et heftig «poff». I både head up display og de digitale instrumentene, blinker det iltert i gult og rødt når turtallet nærmer seg toppen. M automatgirkassen mater på girskiftene med lynrask presisjon. Ikke så brutalt som vi er vant med fra tidligere generasjon av M3. Bare ekstremt effektivt.

Her gjelder det å følge med på speedometeret og bruke alt av vijlestyrke, slik at du løfter høyrefoten før det begynner å bli for hårete ...

Brukt BMW M30: Det eksploderte og folk bød som gale

Mye å justere på

Vi har allerede nevnt at du kan justere firehjulsdriften og ESP-systemet. Men BMW gir deg langt flere muligheter enn det, til å tilpasse bilen til akkurat dine preferanser.

Det er to røde M-knapper på rattet. Her kan du lagre snarveier til ditt favoritt-oppsett. Styring, gassrespons, chassis og bremser kan du sette opp slik du ønsker. Når du har funnet de to oppsettene du er mest glad i – lagrer du dem, og får dem lynraskt aktivert neste gang, ved å trykke på en av knappene.

Hvis du har valgt å delvis eller helt slå av ESP-systemet, må du forresten dobbelttrykke. Sikkert smart, så du ikke slår av de elektroniske støttehjulene ved et uhell ...

I tillegg har du muligheten til å justere girkassen i tre nivå, via en knapp på selve girspaken.

Vi snakker rett og slett om å skreddersy bilen akkurat slik du ønsker at den skal være.

Topp 5: Dette velger nordmenn når vi skal ha bruktbil

Innvendig må du leve med at du ikke har det nyeste infotainmentsystemet, med buet skjerm på dasghbordet. Foreløpig er det kun elbilene i4 og ix som er tilgodesett med dette.

Hverdag og langtur

Understellet er ganske så stivt. Selv i Comfort, merker du at dette er en skikkelig sportsbil. Er veiene ujevne og humpete, merkes det godt. Strammer du det opp skikkelig, for å kjøre aktivt, blir det virkelig hardt.

Likevel duger dette som en hverdagsbil for de fleste. Setene i testbilen er de tøffeste på markedet, og de samme du finner i blant annet M5 CS. Men de er litt kronglete å komme ned og opp av. Ikke alle har sansen for de kraftige sidevangene både på sitteputa og ryggen.

Når du først er på plass, er de imidlertid overraskende komfortable.

Men husk at du kan skryte av at nakkeputen kan fjernes for å gjøre plass til hjelmen, når du skal kjøre på bane. Morsom fun fact.

To av de heftigste nybilene du kan kjøpe

Dyr moro

Så kommer vi til prisen. Her er det bare å stålsette seg. Akkurat nå kjøper jo nordmenn BMW i4 M50 xDrive over en lav sko. På papiret ikke en helt ulik bil: Fire dører, samme plattform, firehjulsdrift, over 500 hestekrefter og 0-100 km/t på under fire sekunder.

Men prisen på M3 Competition xDrive starter på 1,25 millioner kroner. Med andre ord mer enn dobbelt så mye som i4. Testbilen er dessuten utstyrt med en god porsjon ekstra moro – og ender på 1,6 millioner kroner.

Prisforskjellen er vanskelig å forsvare. Men det du får ekstra i den fullverdige M-bilen er et fintunet presisjonsvåpen på bane – som også fungerer ypperlig i hverdagen. En bil som legges merke til og som kan bli stående som en av de aller siste og beste fossilbilene på markedet.

Dessuten har ikke naboen lik. Det kan vi nesten garantere. Disse blir det nemlig ikke solgt mange av.

Dette baksetet er romslig. Vi snakker fullverdig familiebil, om du ikke har behov for stor barnevogn.

Valgets kval

Etter en uke med denne bilen er jeg usikker. Veldig usikker. Jeg står og kikker på bilen, og prøver å bestemme meg: Liker jeg den mørkegrønne Individual-lakken, eller ikke?

Akkurat her i sollyset er den lekker. Men i skyggen og mørket blir den for nedtonet for denne bilen, synes jeg.

Tidligere har jeg kjørt en Isle of Man Green M3 Competition – som er lysere og mer «livlig». For meg er det en finere farge til bilen – dessuten er den en god del billigere.

Jeg har også sett den i knall orange. Veldig kult! Sånt liker jeg. Vi trenger sårt at noen tar litt dristige fargevalg. Særlig på biler som dette – som fortjener å bli sett.

Uansett. Farge er en av få ting jeg er usikker på med denne bilen. For det viktigste er jeg ikke i noen som helst tvil om: Jeg vil ha den! Jeg vil virkelig, virkelig ha den.

Her snakker vi BMW som får fram horna i panna!

M3 Competition xDrive digger snø!

Verdt å vente

Men her kommer kicket. For selv om jeg skulle hatt pengene klar, ville jeg ikke kjøpt den. Det er det én viktig grunn til. Den grunnen starter med «stasjons» og slutter på «vogn». Til sommeren kommer nemlig M3 Touring. En våt drøm for svært mange norske M-entusiaster i en årrekke.

Da har vi fått alt vi ber om. Ja, med unntak av hengerfeste, da. Så du får levere hageavfallet ditt med en annen bil ... Det blir neppe veldig vanskelig å få naboen til å bli med på litt byttelåning her!

BMW M3 Competition xDrive Motor og ytelser: Motor: 3-liter, rekkeseks, twin turbo Effekt: 510 hk / 690 Nm 0-100 km/t: 3,5 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk (WLTP): 10,1 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 479 x 206 x 143 cm Bagasjerom: 480 liter Vekt: 1.780 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 75 kg Pris Pris: Fra 1,2 millioner kroner Pris testbil: 1,6 millioner kroner

Video: Her er video fra vårt møte med M4 Competition:

Youtube-stjernen: – Det sykeste jeg har gjort!