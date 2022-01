Sudans statsminister trekker seg

Søndag kveld opplyser den sudanske statsministeren Abdalla Hamdok at han trekker seg.

Hamdok kom selv med kunngjøringen i en fjernsynstale søndag kveld.

– Jeg har gjort mitt beste for å redde landet fra katastrofe, sa han.

Hamdok viste til økende politisk fragmentering i landet, konflikter mellom den militære og den sivile delen av overgangsregimet og mislykkede forsøk på å nå enighet.

– Sudan er i ferd med å krysse et farlig punkt som truer landets eksistens, advarte han.

Ble gjeninnsatt

Hamdok ble først tatt i ed som statsminister 21. august 2019 som ledd i en avtale mellom en koalisjon av sivile og opprørere (FFC) og et militært overgangsråd (TMC).

Hamdok skulle lede overgangen til et demokratisk styresett etter avgangen til Sudans mangeårige president Omar al-Bashir.

Men 25. oktober 2021 ble Hamdok avsatt i et militærkupp ledet av general Abdel Fattah al-Burhan. Det utløste internasjonal fordømmelse og en lang rekke demonstrasjoner.

Mindre enn en måned senere, 21. november, ble Hamdok gjeninnsatt. Han hadde da inngått en avtale med general Burhan.

Men enigheten var ikke nok til å stilne protestene mot regimet. Demonstranter mente at landet fortsatt var under militærets kontroll, og kritiserte avtalen for å gi legitimitet til generalenes kupp.

Nye dødsfall i helgen

Siden demonstrasjonene startet i oktober, har rundt 56 mennesker mistet livet i trefninger med sikkerhetsstyrker.

De siste ofrene for uroen i landet kom tidligere søndag da to demonstranter ble drept.

Hamdok tar nå til orde for dialog. Ifølge ham trengs det et «nasjonalt charter» der man tegner opp et veikart for fullføring av overgangen til sivilt styre.