Person får livreddende førstehjelp etter alvorlig fallulykke

En person skal ha falt gjennom et tak ved en ungdomsskole i Stord kommune.

Nødetatene er på vei til en ungdomsskole i Stord kommune i Sunnhordaland etter meldinger om at en person skal ha falt gjennom, eller ned fra, et tak på et nybygg i tilknytning til skolen.

Det skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

– Fallulykken fremstår alvorlig, står det i meldingen.

Politiet skriver videre at det det har blitt utøvd livreddende førstehjelp på stedet. Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen sier til TV 2 at det er en gutt i tenårene som har falt ned.

– Han har nettopp blitt fraktet bort i ambulanse, og skal videre til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse. Skadeomfanget er uavklart.

Han sier at det er i gang med avhør av de andre ungdommene som var til stede.

– Det er uklart hva de har sett hendelsen eller bare vært til stede. Det var også ungdommene som varslet om hendelsen og startet med førstehjelp.

Flere av ungdommene er preget av det som har skjedd og blir ivaretatt av foresatte, helsepersonell og politi.

Kommunens kriseteam er varslet, opplyser han til NTB.



Ulykken har ikke skjedd i forbindelse med arbeid, opplyser politiet.

Saken oppdateres!