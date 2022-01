Bestevenninnene sjokkerer: – Kan ikke huske sist det skjedde

Se reportasje i videovinduet øverst!

– Vi ønsker det beste for hverandre, men ønsker selvsagt å gjøre det bedre selv, sier Frida Berge, mens hun smiler mot bestevenninnen.

– Vi pusher hverandre. Klarer Frida et hopp, tenker jeg: «Det må jeg jo også klare!»

De er Norges to fremste utøvere på kvinnesiden i en sport kanskje ikke alle nordmenn har et like sterkt forhold til. Når kunstløp-EM går av stabelen i Tallinn senere i januar, er det Linnea som representerer Norge. Frida er reserve.

FOR HISTORIEBØKENE: Frida Berge (t.v) og Linnea Kilsand etter Open Andorra, der duoen tok henholdsvis bronsje og sølv i slutten av november. Foto: Privat

– Først og fremst har jeg tenkt å heie på Linnea. Men hvis det skjer noe, står jeg klar, ler Frida.

Asker har rike tradisjoner innen kunstløp. Det var også her Gjersem-tvillingene ble oppfostret for noen år tilbake. Da Anne Line Gjersem kvalifiserte seg til OL i Sotsji i 2014, var det første gang Norge sendte en kunstløper til OL siden 1964.

– De to beste vi har

Nylig leverte Frida og Linnea nye resultater for historiebøkene, da begge havnet på pallen i en stor ISU-konkurranse (det internasjonale skøyteforbundet) i Andorra i slutten av november.

FORRIGE STJERNE: Anne Line Gjersem i aksjon under Sotsji-OL i 2014. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

– Det er veldig gøy å vise at vi nordmenn også er å regne med i denne sporten, sier Linnea, som får støtte av Frida:

– At vi som treningskompiser får stå på pallen sammen er utrolig gøy.

Lise Røsto Jensen i Norges Skøyteforbund sier det er vanskelig å finne fram statistikken i en så omfattende sport i rivende utvikling, men kan ikke huske sist det skjedde.

– At det er for historiebøkene, er det ingen tvil om, poengterer Jensen, før hun fortsetter:

– Det er de to beste vi har. Linnea håper vi at skal kvalifisere seg til OL i 2026.

Håper å stjele neste års EM-plass

Trener Berit Steigedal har trent duoen i lang tid, samt flere av Norges fremste kunstløpere de siste årene. Heller ikke hun husker sist to nordmenn havnet på pallen sist.

DET ANDRE HJEM: Det blir noen timer i Askerhallen i løpet av et år: – Jeg tror Linnea er den jeg har tilbragt mest tid med i 2021, sier Frida (t.h). Foto: Privat

– Men det må være veldig lenge siden. Det var ikke i går, sier Steigedal med et smil.

– De er utrolig gode forbilder. Det er moro når de lykkes samtidig, fortsetter hun.

EM i Tallinn starter 10. januar.

– Jeg håper selvsagt å prestere bra. Målet er å komme blant de 24 beste i kortprogrammet, sånn at jeg kommer meg videre til langprogrammet, sier Linnea.

– Ellers håper jeg på VM neste år. Og OL i 2026, selvsagt, smiler hun videre.

Frida på sin side håper reservetilværelsen begrenser seg til et år.

– Jeg håper å kvalifisere meg til EM neste år da, ler hun - og ser bort på venninnen.

– Og VM. Vi har bevist i år at det er mulig!