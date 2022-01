Drømmescoringer i ellevill toppkamp: – En episk fight

Det ble et fyrverkeri av en fotballkamp da Chelsea og Liverpool møttes til nyttårskamp.

Chelsea-Liverpool 2-2 (2-2)

Se Mateo Kovacic praktscoring i videovinduet øverst!

– Virkelig en episk fight.

Slik oppsummerte Øyvind Alsaker bataljen mellom Chelsea og Liverpool.

Sadio Mané ga Liverpool en drømmestart. Så doblet Mohamed Salah ledelsen med en praktscoring. Chelsea virket rystet, men i løpet av tre magiske minutter scoret hjemmelaget to mål.

Først vartet Mateo Kovacic opp med en kandidat til sesongens mål, mens Christian Pulisic scoret lagets andre.

Chelsea måtte klare seg uten Romelu Lukaku, som ble vraket til kampen etter å ha hisset på seg både supportere og Thomas Tuchel for et intervju som ble publisert tidligere denne uken.

Liverpool måtte klare seg uten Joël Matip, Roberto Firmino, Alisson Becker og Jürgen Klopp, som alle har levert positive koronatester de siste dagene.

– En helt fantastisk fotballkamp, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel etter kampen.



Mané på både godt og vondt

Allerede etter syv sekunder kunne kvelden vært over for Liverpools stjernespiller Sadio Mané. Senegaleseren løftet armen i en duell med César Azpilicueta, og Chelsea-backen gikk i bakken. Da han reiste seg kunne man tydelig se området rundt øyet var både gult og blått.

– Det er vanskelig å tro noe annet enn at han gjør dette med vilje. Han vet hvor motspilleren er, men å dra opp det røde kortet her hadde vært ganske drøy, men den er stygg, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Selv mente Chelsea-kapteinen at hendelsen burde resultert i et rødt kort.

Mané slapp unna med gult kort og pipekonsert fra Chelsea-supporterne. Pipekonserten skulle bli enda høyere syv minutter senere.

Burde Mané vært utvist her?

Sekunder etter at Christian Pulisic hadde brent en kjempesjanse, vartet Trevoh Chalobah opp med forferdelig forsvarsspill. Mané var nådeløs da han snappet til seg ballen og sendte gjestene i ledelsen.

– Det er en gavepakke. Chalobah har vært rotete de siste kampene og her roter han det til igjen, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

15 minutter senere doblet Mohamed Salah ledelsen med et vakkert mål. Egypteren ydmyket Marcos Alonso før han løftet ballen over Mendy.

Mané sender Liverpool i føringen

Tre magiske Chelsea-minutter

Salah vartet opp med praktscoring

Men Salahs drømmemål var ikke det fineste som skulle bli scoret på Stamford Bridge denne søndagskvelden. Mateo Kovacic hadde tatt plass utenfor 16-meteren da Chelsea hadde frispark ute til høyre.

Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher bokset ballen ut mot 16-meteren. Kovacic rygget bakover og klinket til på hel-volley. Kroatens skudd gikk rett i krysset via stolpen. En helt ellevill scoring.

– Det er ikke bare en viktig scoring! Det er en klassescoring, utbrøt Petter Myhre.

– Han kan forsøke seg på det der 100 ganger på trening i morgen, men han kommer aldri til å klare det, sier Erik Thorstvedt.

To minutter senere smalt det bak Kelleher igjen. Pulisic var nådeløs da han kom alene med Liverpools sisteskanse. Amerikaneren satte med det punktum for en ellevill omgang med fotball.

– En av de villeste omgangene i Premier League-historien, var ordene TV 2s Premier League-anker Jon Hartvig Børrestad valgte å bruke.

Pulisic utligner like før pause

Dramaet fortsatte i andre omgang

Andre omgang fortsatte i nøyaktig samme tempo. Begge lag bombarderte målene til hverandre med gedigne sjanser.

Både Mendy og Kelleher viste seg fra sin beste side og vartet opp med flere klasseredninger.

Dermed ble det ingen flere mål i oppgjøret, som trolig går inn i historiebøkene som en av 2020/2021-sesongens virkelige høydepunkter.

Ett poeng er to for lite for både Chelsea og Liverpool, som desperat jakter overlegne Manchester City.