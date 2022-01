Liverpool-stjernen gikk voldsomt til i en duell i første omgang. Faktisk var det ikke engang spilt ti sekunder da Mané traff Azpilicueta med armen.

– Det er et klart rødt kort, sier Chelsea-kapteinen etter kampen, ifølge BBC.

– Jeg bryr meg ikke om det bare er fem sekunder ut i kampen. Vi får slike avgjørelser mot oss, og det kan endre veien kampen går. Jeg har sett reprisen, men det trengte jeg ikke, for jeg visste der og da at det var rødt, fortsetter spanjolen.

32-åringen fikk seg en blåveis under øyet.

Dommer Anthony Taylor bedømte duellen imidlertid bare til å være gult kort. Omtrent åtte minutter senere sendte Mané Liverpool i ledelsen.

– Det er vanskelig å tro noe annet enn at han gjør dette med vilje. Han vet hvor motspilleren er. Men å dra opp det røde kortet her hadde vært ganske drøy, men den er stygg, er dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Hadde det vært gult om det var senere i kampen?

– Hadde dette vært to minutter før slutt, hadde det vært lettere å gjøre noe med dette. Man ser jo på Azpilicueta at han har synlige merker i ansiktet, konkluderer Thorstvedt.

Liverpools kaptein hinter til at det ikke engang burde blitt gult, men påpeker at han ikke har sett situasjonen i reprise.

– Jeg var skuffet over at han fikk gult kort. Når to spillere går opp etter ballen, så vil Sadio alltid gå etter ballen. Jeg tror øynene hans var på ballen hele veien, så jeg tror ikke det var med vilje. Men du vet bedre enn meg om han traff ham i ansiktet, sier Henderson til britisk TV.