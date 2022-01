Drapssiktede fremstilles for fengsling mandag

Den britiske (20) og norske statsborgeren (23) som er siktet for drap og medvirkning til drap i Haugesund må møte i Sør-Rogaland tingrett mandag.

– Politiet mener det foreligger nærliggende fare for forspillelse av bevis ved en løslatelse av de siktede nå, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Den siktede nordmannen er i dag avhørt på politihuset i Stavanger.

– Han erkjenner ikke straffeskyld for drap. Jeg kan foreløpig ikke si noe om mer om forklaringen hans, sier Soma.

Feiret nyttår

Politiet er gjennom avhør av vitner og tekniske undersøkelser i ferd med å skaffe seg oversikt over hendelsesforløpet.

– Fornærmede (28) var sammen med venner og feiret nyttår i en leilighet i nærheten av åstedet. De var ute for å skyte opp fyrverkeri da de to siktede, som har tilknytning til en annen leilighet i nærheten, kom i kontakt med fornærmede og hans venner. Det var i denne sammenhengen at fornærmede ble drept, sier Soma.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 01.28 natt til lørdag 1. januar om at en mann var blitt knivstukket utenfor en boligblokk.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet til mannen sto ikke til å redde. Han ble erklært død rundt klokken 02.10.

Hevder han ikke var tilstede

Den britiske statsborgerens forsvarer Helene Haugland sier at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han har forklart at han ikke var til stede på åstedet. Han kjenner ikke til hendelsen, og har gitt en detaljert forklaring om hva han har gjort på nyttårsaften og tiden frem til han ble pågrepet, sier Haugland til TV 2.

Hun ønsker ikke gå nærmere inn på hva hennes klient har forklart, men opplyser at den britiske mannen er samarbeidsvillig.

– Han er preget av at det er en alvorlig siktelse, men har fremstått som fattet og har det etter forholdene ok, sier forsvareren.

Politiet har tidligere uttalt at det var informasjon de hadde, og nærheten til åstedet som gjorde at de fattet mistanke mot den britiske statsborgeren og den 23 år gamle nordmannen.

Ber om tips

Det gjenstår fremdeles etterforsking for å klarlegge hele hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapet. Politiet jobber både teknisk og taktisk med dette.

Politiet har opprettet tipsmottak i saken og ønsker fremdeles tips fra publikum.

– Hvis noen har informasjon i saken kan de melde dette til politiet på 02800. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med personer som har reagert på noe i Presthaugvegen nyttårsaften fram til politiet kom til stedet cirka klokken 01.30, sier Soma.