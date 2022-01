– Jeg er så skamfull over å ha vært en del av det

For ett år siden jublet Robert Palmer (54) mot president Donald Trump. Han kjente raseri mot presidentvalget som han mener var kuppet, og fant fellesskap i folkemengden. På podiet sto Donald Trump og oppildnet massene:

– Vi vil aldri gi oss, vi vil aldri erkjenne tap, erklærte Trump fra talerstolen og ba tilhengerne gå til Kongressen for å ta landet tilbake.

Palmer skrek i aggresjon og veivet en planke og slo med et brannslukkingsaparat mot politiet, skriver nyhetsbyrået AP.

I denne folkemengden ble Robert Palmer avbildet. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Torsdag er det ett år siden stormingen av Kongressen. Rystede TV-seere over hele verden fulgte med da Trump-tilhengere forsøkte å hindre at Joe Biden ble godkjent som valgvinner.

Nå blir Palmer tårefull når han tenker på det som skjedde. Han sier han er forferdet og knust over det han var med på.

– Jeg er så skamfull over å ha vært del av det, sa han til dommer Tanya Chutkan 17. desember.

Det var dagen han ble dømt til fem års fengsel for å ha deltatt i stormingen av Kongressen.

Den 54 år gamle forretningsmannen fra Florida ble sett på videoer og bilder, iført en jakke som ser ut som USAs flagg. Han prøvde å ta seg inn i kongressbygningen, men ble til slutt satt tilbake da politiet tok i bruk pepperspray.

Deretter fortsatte han med å kaste gjenstander mot politifolkene, inntil han ble truffet av en gummikule.

Følte seg lurt av Trump

Den føderale dommeren Tanya Chutkan avviste Palmers argument om at han måtte bli behandlet mildt på grunn av en vanskelig barndom.

Chutkan avviste også en håndskrevet unnskyldning der det sto at Trump lurte ham og andre til å angripe Kongressen.

Trump er «tyrannisk» og «desperat etter å holde på makten», sto det også i den håndskrevne unnskyldningen fra Palmer.

Palmer erkjente skyld 4. oktober, men han fortsatte å forsvare sine handlinger. Blant annet hevdet han at politiet angrep dem på et nettside han hadde etablert for å samle inn penger.

KAOS: Stormingen 6. januar 2021 førte til at fem personer døde, og mange ble skadet i opptøyene. Foto: Stephanie Keith Les mer KAOS: Stormingen 6. januar 2021 førte til at fem personer døde, og mange ble skadet i opptøyene. Foto: Shannon Stapleton Les mer KAOS: Stormingen 6. januar 2021 førte til at fem personer døde, og mange ble skadet i opptøyene. Foto: Jose Luis Magana Les mer

– Politisk mål

Angeren Palmer, og flere andre opprørere viser, vekker ikke sympati hos de 18 dommerne som har fått jobben med å gå gjennom de 700 tiltalene.

Forklaringene handler stort sett om at de ble revet med i øyeblikket, eller at de bare fulgte etter de andre. De insisterer på at de var der for å demonstrere fredelig.

Forklaringene deres motbevises av utstrakt bevismateriale i form av bilder og video. I tillegg skrøt mange av handlingene sine i sosiale medier i dagene etter angrepet.

– Palmer sluttet seg målbevisst til en stor gruppe som hadde ett spesifikt mål om å blande seg inn i landets valgprosess, uttalte aktoratet i retten.

– Palmers voldsutøvelse var del av hans politiske mål om å velte et demokratisk valg og en fredelig maktoverføring, uttalte videre.

RYSTET: En hel verden ble rystet av stormingen i 2021. Foto: Jose Luis Magana

71 dømt

Flere enn 700 personer har blitt tiltalt i kjølvannet av hendelsene på Capitol Hill i Washington. Til nå er 71 personer dømt.

Blant de dømte sa 56 seg skyldig i tiltalen. De er folk fra alle samfunnslag - Blant andre tidligere militære og politifolk, en arkitekt, en direktør, en treningssentereier og studenter.

De fleste er dømt til soning hjemme etter å ha tatt seg ulovlig inn i Kongressen, men de som har angrepet politiet står foran strengere straffer.

Mange av opprørerne forteller også at de har mistet både jobber og venner etter hendelsen.

Stormingen av Kongressen rystet ikke bare USA, men en hel verden. Fem mennesker mistet livet, og mange ble skadd. Selve kongressbygningen ble påført materielle skader for om lag 1,5 millioner dollar.