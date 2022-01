Northug ble satt på plass: – Måtte sove på sofaen

Johannes Høsflot Klæbo har stø kurs mot sin andre sammenlagtseier i Tour de Ski. Trønderen har vunnet fire av fem etapper og har to minutters forsprang til Aleksandr Bolsjunov.

Klæbo er ekstremt opptatt av små detaljer. Alt fra det skitekniske til utstyr, logistikk og smittevern. Som verdensener nyter han også godt av fordeler ingen av de andre landslagsløperne får.

Det hjelper å være best i verden. Det vet Petter Northug alt om. Han var 19 år da han reiste på verdenscuptur for første gang. Da fikk Northug klar beskjed om å finne sin plass i hierarkiet.

– Jeg måtte sove på sofaen. Jeg fikk beskjed om at verdenscuplederen skulle ha dobbeltsengen for seg selv, forteller han.

Her går Russlands stjerneskudd Northugs stafettskole

Ble degradert

Det var i Nove Mesto at Northug ble introdusert for den uskrevne enerom-regelen.

– Den som leder verdenscupen eller er best på det norske laget får enerom. Den er det verdt å kjempe for. Jeg hadde dette privilegiet i mange år før Sundby tok over. Da ble jeg degradert og måtte bo på rom med Emil Iversen, smiler Northug.

Klæbo tok over stafettpinnen fra Sundby.

– Jeg måtte sitte bakerst i bilen i går, men det er noen fordeler her og der. Den store fordelen jeg har er enerom. Det trives jeg godt med, sier Klæbo til TV 2.

– Jeg har vært borte fra Trondheim i over en måned. Det å ha alenerom og ikke trenge å dele dobbeltseng med noen, spesielt i disse Covid-tider, er viktig for min del, sier 25-åringen.

Northug forteller at den beste på laget har større påvirkningskraft enn resten.

– Rom synes jeg var viktigst. Så er man med og tar litt føring når det kommer til avreise, samlinger og treningsøkter. Mange lytter til den som leder verdenscupen, sier TV 2-eksperten.

– Vær så snill. Nå må du krige!

Klæbo har sikret seg enerom, men er forsiktig med å utnytte posisjonen sin.

– Pappa har lært meg å velge mine kamper med omhu. Jeg synes stort sett det er ganske greit. Arild Monsen er stort sett ganske forståelsesfull og har kontroll på det meste. For min del handler det om å legge en plan før sesongen og ha det som utgangspunkt, sier han.

– Gjør noe forskjell

Langrennssjef Espen Bjervig sier Skiforbundet prøver så godt det lar seg gjøre å ha likhet for loven internt, men helt likt blir det ikke.

– Det er viktig for oss at de beste har et optimalt opplegg slik at de kan prestere. De har et vesentlig større press på seg enn de nest beste har. De står lenger i pressesonen etter målgang, de har flere sponsoroppdrag og så videre. Vi gjør noe forskjell, sier Bjervig.

– Får enerne reise på business class?

– Det betaler de for selv. Men vi tilrettelegger for dem. I Lenzerheide var for eksempel Klæbo ikke tilbake i traileren før to timer etter målgang. De har en annen type belastning, sier Bjervig.

– Er det aksept i laget for at det er litt forskjellsbehandling?

– Ja, absolutt. Det er mange som har vunnet verdenscuprenn på det norske laget, og de ser tidstyven det er å vinne kontra å bli nummer fem, sier Bjervig.