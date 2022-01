Karlsson tilgitt av Diggins etter krasjen: – Slikt som skjer

Amerikanerens sjanser i rennet forsvant da hun falt underveis i det første kvartfinaleheatet. Det skjedde da Karlsson gjorde et ulovlig sporbytte og tråkket på skiene til Diggins.

Episoden kostet henne en mulig seiersmulighet på sprinten og sammenlagtledelsen i Tour de Ski. Likevel er hun ikke sint på sin svenske rival.

– Det er slikt som skjer. Vi snakket sammen etterpå, og det gikk rolig for seg. Det var ingen dramatikk, men det er leit at det får så mye å si for min egen del i touren, sier Diggins i et intervju lagt ut av USAs skiforbund.

Hun ligger på tredjeplass i sammendraget og er 38 sekunder bak russiske Natalja Neprjajeva.

– Jeg skal bare konsentrere meg på det som skjer framover og å prestere så bra jeg kan på de to siste etappene.

Karlsson ble deplassert og endte sist i kvartfinaleheatet. I tillegg ble hun ilagt en tidsstraff på tre minutter. Noen timer senere hoppet hun av Tour de Ski.

