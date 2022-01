Krasjet stygt ved målstreken - det endret livet til toppsyklisten

En stygg velt ble det beste som har skjedd for Mikkel Frølich Honoré (24).

Mange finner kjærligheten på jobben, og teknisk sett kan man også si at den danske sykkelproffen Honoré gjorde det. Måten det skjedde på var imidlertid av det uvanlige slaget.

Nå sykler han for storlaget Quick-Step, men det var allerede i 2015 i et UCI-ritt mot verdens beste juniorer i Nord-Italia, at han fant sin utkårede.

– Jeg krasjer inn i barrieren ved målstreken. Faktisk nærmest over målstreken. Jeg går ned og mister solbrillene mine, forteller han til danske BT.

Tilfeldigheten som forandre livet

Solbrilleløs og forslått setter Honoré seg i lagbussen, uvitende om at han snart skal bli truffet av Amors pil.

– Hun fant brillene. Etter løpet kom sportsdirektøren bort til meg og sier «det står en søt, lyshåret jente som gjerne vil gi deg brillene dine tilbake». Det var Marilisa. Det er veldig spesielt, erindrer Honeré.

Jenten som kom med solbrillene var italienske Marilisa Zanini, og den da 18 år gamle Mikkel Honoré falt pladask.

– Hvis jeg ikke hadde krasjet, hadde det ikke skjedd. Det er morsomt hvordan små ting kan forandre livet ditt. Fullstendig endre hvor du ender, sier Quick-Step-rytteren.

Det er seks år siden de fant hverandre, og under Giroen i 2020 gikk dansken ned på kne og fridde til sin kjære. Han fikk ja, og nå er de godt i gang med bryllupsplanleggingen.

Sykkelfamilie

I tillegg er han blitt en del av en familie som lever og ånder for sykkel.

Hans svigerfar lager intern rittradio for italienske storløp som Giro d'Italia, Tirreno-Adriatico og Strade Bianche, mens svigermor dekker sykkelsporten som journalist.

– Det er en sykkelfamilie, og det er en fantastisk støtte fra dem. De forstår sykling. Min kjæreste er den som er minst inn i det - fordi hun har fått så mye av det, men hun støtte meg fortsatt mye,

Honoré har bosatt seg i Lugano i den italienske delen av sveits, mens kjæresten pendler frem og tilbake fra Milano. Og fremtiden ligger i Italia.

– Jeg vil gjerne stifte familie her, sier han, men legger til at i første omgang skal det kommende ekteparet prioritere sine respektive karrierer.