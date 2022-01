Tre utsatt for vold i Østerdalen – politiet leter etter gjerningspersoner

Tre personer er utsatt for vold på en privat adresse i Tolga i Østerdalen i natt, opplyser politiet i en pressemelding søndag formiddag.

Politiet leter etter gjerningspersonen(e) og det er opprettet kontrollposter ved flere veier i området, opplyser de videre.

Innlandet politidistrikt får bistand fra Trøndelag politidistrikt til kontrollposter på grensen mellom Innlandet og Trøndelag fylke.

Oppdragsleder Bjørn Lonkemoen i Innlandet politidistrikt bekrefter til TV 2 at det foregår en væpnet politiaksjon.

– Vi bruker alle tilgjengelige ressurser og får bistand fra Trøndelag politidistrikt, sier Lonkemoen.

Politiet vil ikke kommentere hvor mange gjerningspersoner det kan være snakk om.

– Hva er begrunnelsen for at politiet har bevæpnet seg?

– Det er alvorligheten i meldingen. Jeg kan ikke kommentere det ytterligere per nå, sier oppdragslederen.

Politiet opplyser at de etterforsker saken teknisk og taktisk, og gjennomfører blant annet flere vitneavhør. Det er per nå ikke mer informasjon politiet kan gå ut med, men politiet vil komme med mer informasjon i løpet av dagen.

Oppdragslederen bekrefter at to personer har vært til behandling på legevakten, men at de to nå er ute fra legevakten.

En tipser forteller til VG at vedkommende ble stoppet ved en bensinstasjon ved Ålen, og det skal ha blitt tatt bilder av registreringsnummeret på biler. En annen tipser forteller om veisperringer og søk i biler i området rundt Tynset og Tolga.

(NTB/TV 2)