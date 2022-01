The Athletic: Lukaku vrakes mot Liverpool

Det melder The Athletic.

Romelu Lukaku skapte overskrifter denne uken da han i et intervju med Sky Italia sa at han var misfornøyd med situasjonen i Chelsea og klaget over at Tuchel «har valgt å spille med en annen formasjon».

Chelsea-manager Thomas Tuchel var tydelig på hva han mente om uttalelsene.

– Jeg liker det ikke, for det skaper støy som vi gjerne skulle vært foruten. Det er ikke gunstig for oss, sa han ifølge Sky Sports to dager før storkampen mot Liverpool.

Flere medier har meldt at Lukaku ville få en straff etter uttalelsene, og nå er han altså utelatt fra troppen som tar i mot Liverpool senere søndag.

Lukaku kom fra Inter Milan i sommer og kostet Chelsea 97,5 millioner pund. Det tilsvarer like i underkant av 1,2 milliarder kroner, og var ny klubbrekord for Chelsea.

Med et Manchester City som drar ifra på toppen av tabellen, blir møtet mellom Chelsea og Liverpool på mange måter en skjebnekamp for å henge med de lyseblå fra Manchester.

City har for øyeblikket en luke på 11 poeng til Chelsea, og 12 til Liverpool. Chelsea har én kamp mindre spilt enn ligalederen, mens Liverpool har to.

