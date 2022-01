Nettavis: Brann i Sør-Afrikas nasjonalforsamling under kontroll

Brannen i Sør-Afrikas nasjonalforsamling er for det meste under kontroll, sier en sørafrikansk minister, ifølge en nettavis i landet.

Det er Patricia de Lille, minister med ansvar for infrastruktur, som uttalte seg om slukningsarbeidet søndag morgen, ifølge News24.

Store brannmannskaper er på stedet, der man har kunnet se høye flammer og en stor røyksøyle stige til værs.

– Brannen er ikke under kontroll. Det er kommet meldinger om sprekker i veggene på bygningen, sa en talsmann for nødetatene tidligere til nyhetsbyrået AFP.

Den eldste av nasjonalforsamlingens bygninger ble fullført i 1884. Underhuset møtes i dag i en nyere bygning, og det er uklart om det har brent også i denne.

News24 siterer en talsmann for nødetatene som sier sprekkene i veggene kan tyde på at det er fare for bygningskollaps.

En annen kilde sier det virker som brannen startet i et kontorområde og spredte seg mot en gymnastikksal.

Parlamentsbygningene ligger i nærheten av den anglikanske katedralen der erkebiskop og nobelprisvinner Desmond Tutu ble bisatt lørdag.

I fjor ble universitet i Cape Town rammen av en stor brann, og viktige dokumentsamlinger gikk tapt da flammene spredte seg til universitetsbiblioteket.

