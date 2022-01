Fotballryktene: – Vurderer å straffe Lukaku

Romelu Lukaku kan få seg en straff på grunn av intervjuet han gjorde med Sky Italia, melder Telegraph.

I et intervju som ble gjort for tre uker siden sa belgieren blant annet at han ikke var fornøyd med situasjonen i Chelsea. Les mer her.

Manager Thomas Tuchel vurderer angivelig å vrake stjernespissen fra søndagens kamp mot Liverpool. Kilder hevder at Lukaku til og med kan bli vraket fra kamptroppen.

Hvem som er best av Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland er blitt heftig debattert. Nå kan de ende opp med å spille på samme lag, skal man tro ESPN.

Ifølge TV-kanalens kilder har Real Madrid skumle sommerplaner. «Los Blancos» prøver angivelig å signere Haaland i tillegg til Mbappé.

Sistnevnte er på utgående kontrakt i PSG, og kan hentes uten at de må betale overgangssum. Når det kommer til Haaland, skal Manchester City, Manchester United og PSG være utfordrerne.

Madrid mener imidlertid at de kan få på plass en avtale for jærbuen, hevder ESPN. Å få spillere som Gareth Bale, Isco, Luka Modric og Marcelo bort fra lønnslisten skal være med på å frigi penger til å hente både Haaland og Mbappé.

Newcastle har lagt inn et bud på den engelske landslagsbacken Kieran Trippier, melder BBC. Om han flytter fra Madrid til Tyneside skal være opp til ham.

– Trippier må nå bestemme om han vil dra eller ikke. Vi tar valget basert på hans avgjørelse, sa Atlético Madrid-trener Diego Simeone lørdag, ifølge Sky Sports.

Den nyrike klubben skal også være lysten på å hente den nederlandske midtstopperen Sven Botman fra Lille. De vil ha samtaler for en overgang verdt rundt 350 millioner kroner, skriver Daily Mail.

Manchester United ser til Sør-Amerika for deres neste spillerkjøp, hevder spanske Sport.

Ifølge dem forbereder de røde djevlene et bud på River Plate-spissen Julián Álvarez, som skal være den beste spissen i argentinsk fotball. 21-åringen skal ha en utkjøpsklausul på rundt 200 millioner kroner.

Tottenham ønsker å hente Philippe Coutinho uten å måtte betale overgangssum, men Barcelona prøver å få 200 millioner kroner, hevder Nacional. Everton og Arsenal skal også ha vist interesse.