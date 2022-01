Livet ble snudd på hodet da Catrin havnet i trafikkulykke

Juni 2020: Catrin Alhaug sykler på vei til jobb. Når hun har kommet til Grønland, blir hun påkjørt av en lastebil.

Alhaug blir alvorlig skadd, og på sykehuset gir legene raskt beskjed om at venstrefoten hennes må amputeres.

– Forstår det ikke før man er der

Etter dette fulgte seks måneder med rehabilitering. Men selv om hun overlevde, så har tiden etter ulykken vært tøff. For hverdagen ble brått annerledes enn den var før.

– Mange sier at «du er jo ikke benet ditt, så du er jo den samme». Men jeg er ikke det. Jeg tenker på så mange flere ting enn før. Og så er det vondt, for det er som å gå med en skistøvel hele tiden, sier Alhaug.

PROTESE: Alhaug måtte amputere den ene foten på grunn av skadene hun fikk i ulykken. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Mange klarer seg bra etter å ha vært ute for alvorlige ulykker. Det gjør også Alhaug, men det var vanskelig å forberede seg på den nye hverdagen uten den ene foten. Hun mener det er viktig å huske på at ikke alle dager er like gode.

– Det du ser i sosiale medier er det ene øyeblikket hvor du har litt mestring i hverdagen. Men det er ingen som ser sårene på stumpen, hvor vondt det gjør, og det er ingen som kan forstå en fantomsmerte. Man forstår det ikke før man er der, sier hun.

Flere hundre blir skadd i trafikkulykker årlig

Det bygges nye og sikrere veier i et høyt tempo og bilparken blir mer moderne. I tillegg har antall drepte i trafikken sunket jevnt de siste årene. I 2021 var det 87 personer som mistet livet på norske veier. Også antall alvorlig skadde har gått ned.

MANGE BLIR SKADD: – Vi skal være klar over at ulykkene fortsatt skjer. Mange ganger er det flaks at man overlever, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Men det er fremdeles mange som blir skadd i ulykker i Norge. Mellom juli 2020 og juli 2021 ble 550 registrert som alvorlig skadd i trafikkulykker i Norge. Hvert år siden 2010 har mellom 500 og 750 blitt alvorlig skadd.

Selv om mye peker i riktig retning, må man ikke glemme at et stort antall personer kommer fra ulykker med varige mén hvert år, mener assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Per Oretorp.

– Vi skal være klar over at ulykkene fortsatt skjer. Mange ganger er det flaks at man faktisk overlever. Så må man spørre seg hva det er man overlever til. Er du i live når helsepersonell kommer til ulykkesstedet, så er sannsynligheten for å overleve veldig god, sier Oretorp.

– Svært mange av våre medlemmer lever med skader resten av livet, i form av smerter, hukommelsesproblemer, nedsatt bevegelighet, redusert arbeidsevne. De betaler en høy pris for trafikkulykkene, og det må vi ikke glemme. Så å måle trafikksikkerhet-suksess kun i antall drepte er ikke godt nok i seg selv, legger han til.

Mål om sterk reduksjon innen 2030

Vegdirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, sier at det satses stort på å bygge trygge sykkelveier.

– I de store byene legges det 80 milliarder på bordet i de neste to Nasjonal transportplan-periodene for å jobbe med å skille myke trafikanter i størst mulig grad, og hindre ulike hendelser i byer. Det blir viktig for oss fremover, sier Dahl Hovland.

VISJON: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Statens Vegvesen har mål om at det skal være langt færre som blir skadd i ulykker de neste årene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Vegvesenet har en visjon om at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvor maks 50 av disse skal være drepte. For å nå målet peker Dahl Hovland på flere ting.

– I Statens Vegvesen jobber vi for en så god veikropp som mulig. Når det gjelder drift og vedlikehold skal vi gjøre det vi kan for å sikre gode føreforhold. Så er det bilindustrien som leverer gode og sikre kjøretøy, sier Dahl Hovland, som også peker på de som sitter bak rattet.

– Den siste kategorien er sjåføren, som må være ansvarsbevisst og ha en motivasjon for å være en god sjåfør, sier Dahl Hovland.

Tilbake i jobb

Catrin er fremdeles på vei tilbake til hverdagen etter ulykken for halvannet år siden. Hun er tilbake på jobb i en 40 prosents stilling. I tillegg har hun et prosjekt på gang for at personer som må ta amputasjon skal få mer informasjon og kunnskap om hvordan livet kan bli etter amputasjonen.

Men hun er fremdeles preget etter ulykken.

– Det går bedre enn det gjorde helt i begynnelsen selvsagt. Men det er en skikkelig tøff hverdag.